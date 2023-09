El Salvador en la lista negra por producción y tránsito de drogas mencionado por Donald Trump y  Joe Biden

César Ramírez

La noticia estremece la realidad salvadoreña, así fueron nombradas otras naciones, por las circunstancias de las drogas que dominan nuestra situación social.

He investigado en hemerotecas esta condición y he anotado al final los titulares de los medios de comunicación La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, así la sola mención de ese fenómeno es un desastre social, parece que ha penetrado amplios sectores de la sociedad, incluso la clase política.

La sumatoria de estas acciones apuntan a un grave deterioro de control de estas sustancias que destruyen el “tejido social” y no es un evento único de la nación, sucede en la región y otras sociedad de mayor poder adquisitivo, es un complejo de producción, consumo, tránsito y complicidad de sectores diversos, pero incluye a niveles sociales que no pueden ser calificados de “pobres” sino de familias con solvencia económica involucradas por la codicia y el espejismo de la opulencia por el “dinero fácil”.

Los eventos relatados en la serie (Painkiller) Medicina letal de Netflix fotografían un tipo de droga “legal” que provoca una severa adicción, enumera el origen de la epidemia de los opioides en Estados Unidos, su descripción es dolorosa y muy parecida a cualquier droga que cause adicción como la cocaína, la marihuana, el alcohol etc. En ese horizonte de especies ilegales, con sorpresa descubro ese panorama de drogas que transitan y circulan en la nación; mi reflexión fue provocada por la mención que recién ha realizado el presidente Joe Biden el 16SEP023, que incluye a El Salvador en lista de países de producción y tránsito de drogas junto a otras naciones, pero debemos anotar que el también presidente Donal Trump hizo un anuncio similar el 20SEP020, de tal forma que no es coincidencia, ni una divulgación política electoral, es una alerta internacional por la gravedad de la situación.

La sola revisión de los titulares de diversas noticias relacionadas con drogas es desoladora, son organizaciones transnacionales que influyen en la región, no por casualidad se encuentran drogas en comunidades pobres y las barriadas ricas, empleados y funcionarios, la clase política es salpicada con denuncias que son rápidamente silenciadas u ocultadas a conveniencia, esa oscuridad de noticias no pasan desapercibidas por los atentos centros de inteligencia norteamericanos, así nos enteramos de capturas de miembros de la clase política y otros que han acumulado fortunas inexplicables en pocos años.

La solución es compleja, mientras existan consumidores existirán productores, es una trampa de ilusiones, se venden sueños perpetuos hasta terminar con el patrimonio del adicto, mientras su degradación moral y económica cae en la ruina, el adicto no acepta consejos, no valen amigos, porque los adictos profundos no les importa nada, hasta llegar el momento de su autodestrucción; sin embargo hay una mínima oportunidad al reconocer su adicción, entonces hay posibilidades de recuperación, pero en muchos casos el daño es irreversible.

El fenómeno no es nuevo, un compañero de colegio (pero no el único) era un brillante estudiante, en la distancia, nosotros le veíamos como un ejemplo intelectual, de pronto cayó en drogas o algo que no supimos, abandonó su casa para vivir en la calle, era doloroso encontrarle vagando sin motivo, un día apareció muerto en un callejón sucio del Barrio San Miguelito, fue un evento incomprensible, una vida desperdiciada; posteriormente nos comunicaron su adicción a drogas, su edad 23 años o menos. Si aquello fue un evento individual ahora se torna colectivo, es alarmante la exposición a las drogas, con la naturalidad de beber una soda carbonatada, con la tontería que es “consumo privado” “de mi propio consumo” …

No se trata de echar una moralina a niños o jóvenes menores de edad, se trata de educación, prevención, comprensión, así ha sobrevivió nuestra generación, es importante abandonar la ficción del éxito divulgado en las películas de Hollywood, no existe el enriquecimiento fácil, ni debe existir la codicia sobre todas las cosas, porque la realidad es constancia con objetivos genuinos de muchos años de trabajo. amazon.com/author/csarcaralv

