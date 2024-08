EL SALVADOR: ELECCIONES INTERNAS EN EL FMLN, UNA LECTURA AUTOCRITICA Y DESAFIOS PARA RECOBRAR LA CONFIANZA DEL PUEBLO

Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez

El pasado domingo 14 de julio el FMLN celebró sus elecciones internas para elegir las nuevas autoridades de dirección en todos sus niveles tanto nacionales, departamentales, municipales y distritales. Todo ocurrió en un ambiente de poca confianza y muchas dudas en donde la CEE demostró muchos vacíos para evitar situaciones de desconfianza entre la militancia y en las diferentes candidaturas.

Desde luego, en un partido revolucionario, socialista y democrático las reglas deben ser claras e iguales para todos como se exige en las elecciones generales. Además, no debe haber manipulaciones de ningún dirigente que inclinen la balanza hacia algún lado ya que de esa forma quienes no ganen un cargo queden conformes que la militancia eligió a quienes considera mejores. Sin embargo, en este proceso al igual que en otros anteriores hay mucho descontento e inconformidades a partir de la diversidad de anomalías y eso no permite un mayor fortalecimiento del partido y la unidad se vuelve un desafío para recobrar la confianza interna para luego lograr la confianza del pueblo.

El FMLN tiene un reglamento para las elecciones (RE) interna que regula todo el proceso en los diferentes momentos de un proceso electoral (antes, durante y después). Desde luego, muchas de esas disposiciones se violentaron sin que se tomen medidas correctivas. Por ejemplo, según el articulo 12 de reglamento interno se establece que “Las Mesas Electorales estarán integradas por 2 a 3 personas con militancia en la respectiva circunscripción”. Sin embargo, en algunos centros de votación hubo miembros de mesas que no eran militantes del partido y además, eran familiares de candidatos (hermanos, sobrinos). El discurso que la idea era “apoyar el proceso para que saliera bien” pero en la práctica eso se desnaturaliza.

De la misma forma el articulo 13 del referido reglamento establece los requisitos para ser integrantes de mesas electorales los siguientes: Tener claridad del sentido político de la tarea partidaria y contar con experiencia comprobada en el llenado de actas. Esto en muchos casos no se cumplió la gente ni tenía claridad del sentido político de la tarea partidaria ni tenían experiencia comprobada.

Por otro lado, el articulo 15 del RE establece que las y los integrantes de las Comisiones Electorales Departamentales, Municipales, Distritales y de las Mesas Electorales, serán capacitados por la CEE con base al Presente Reglamento e Instructivos. En ese orden, en el inciso 2 de este artículo se dice que “Para todas y todos los miembros de Comisiones y Mesas Electorales, es obligatorio haberse capacitado previamente”. Esto desde luego, tampoco se cumplió en muchos casos en el oriente del país, hablo por San Miguel departamento.

En muchos lugares se violento el articulo 22 de reglamento que habla de la votación y su primer inciso dice: La militancia registrada en el padrón de votantes en cada circunscripción electoral, conforme a Ley de Partidos Políticos y el Estatuto vigente definirá mediante voto libre, directo, secreto e igualitario en elecciones internas a las titulares y Adjuntos respectivos, así como a los miembros del Consejo Nacional, Directivas Departamentales y Municipales, Comités Distritales y a los Convencionistas Nacionales. Para votar deberá presentar su DUI VIGENTE o VENCIDO. Y en su inciso segundo dice que el voto es único, secreto e indelegable. Esta disposición fue vulnerada al existir manipulación y orientación de votar por determinados nombres o planillas. Sobre las inscripciones de candidatos hubo irregularidades y casos en los que se negó inscribir a militantes o se les cambio de cargo y hasta se dejó sin nombre ni foto en la papeleta.

Otro aspecto que llama poderosamente la atención fue el hecho de mantener en secreto la dirección de algunos centros de votación como si eran secretos de estado, si el proceso es público y transparente ¿Por qué la secretidad de donde estaban ubicados los centros de votación? Esto ocurrió en el caso de la Unión cabecera y en Jiquilisco Usuluán ya que los vigilantes de un candidato no daban con esos lugares, fue toda una travesía dar con ellos. Desdé luego, debe corregirse a futuro. De no hacerlo, el futuro del FMLN cada día se va minando en su crecimiento y desarrollo y por tanto, las expectativas de fortalecerse para próximas batallas políticas se limitan.

En este mismo contexto, los miembros de la CEE, de CED, CEM, CE Distritales, y de las Mesas Electorales No deben hacerle campaña a ningún candidato o candidata ni a planillas en particular dado su papel de árbitros del proceso y para evitar que se señale de fraude. Desde luego, en un partido revolucionario, democrático y socialista el fraude no cabe y debe ser combatido para no desnaturalizarlo y no parecerse a lo que hacen las derechas nacionales e internacionales para mantenerse en el poder o para conquistarlo.

Las autoridades que asumen cargos a partir del 4 de agosto del 2024 tienen grande retos y desafíos y lo mas fundamental es pasar de ser un partido bonsái a ser un partido fuerte como lo fue ahí por los años 2007 al 2011 y debe recuperar su carácter de partido revolucionario, democrático y socialista, de seguir como hasta ahora quedan muchas dudas de ello por las malas prácticas desarrolladas en los proceso internos; no se puede hablar de debate y se le apaga el micrófono a los compañeros cuando hacen uso de la palabra en convenciones nacionales, asambleas departamentales o municipales. Y un aspecto fundamental es la construcción de la unidad partidaria, se dificulta con un discurso que se lleva en la boca para vivir de ella, sino, la unidad debe ser una practica concreta para fortalecer el partido a todo nivel, hay que recuperar el carácter de un partido revolucionario para volver hacer opción de poder.

