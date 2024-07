El Salvador adquiere $179 millones en especie para renovar flota de auto-buses

Alessia Genoves

Unos $179 millones 577 mil 857 dólares en préstamos han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, para el financiamiento de la flota de autobuses del transporte público del Área Metropolitana de San Salvador. Se trata de un préstamo en especie adquirido con la empresa de la República Popular de China, Yutong Bus Co. LTD, suscrito por el Ministerio de Hacienda, y aprobado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en el Dictamen No. 328, recibiendo la aprobación en la Sesión Plenaria Ordinaria No. 154 de la Asamblea Legislativa, con 65 votos a favor.

La inversión de los $179.5 millones en transporte se adhiere a los gastos presupuestarios de la cartera de Obras Públicas, que deberá documentarse en el presupuesto devengado del Portal de Transparencia Fiscal.

El Gobierno justifica la suscripción del Convenio de Préstamo con el objetivo de “mejorar las condiciones de la conectividad y seguridad de los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de San Salvador, así como reducir la contaminación ambiental por la emisión de gases, a través de la renovación de las unidades actualmente en circulación”.

Detalles del Convenio de Préstamo

El Dictamen No. 328 detalla las condiciones bajo las cuales se suscribirá el Convenio de Préstamo con YUTONG BUS CO. LTD. Entre ellas se establece un “monto total del contrato C-06/2024” por hasta 1,531,360,800.00 yuanes de la República Popular de China, cuya convertibilidad en dólares estadounidenses es de $211 millones 268 mil 67, de acuerdo con el tipo de cambio vigente.

Por otra parte, el monto y moneda del préstamo es de $1,301,656,680.00 yuanes chinos, que equivalen al saldo en dólares de $179 millones 577 mil 857 dólares, conforme al tipo de cambio actual. También establece que el aporte local es que el 15% restante sea aportado por el Gobierno -a través del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) en 6 cuotas mensuales, mientras que el plazo de vigencia con un Contrato de Suministro pagadero en 6 cuotas mensuales a partir de la vigencia del éste.

Además, define un plazo de amortización de 96 meses, con pagos trimestrales tras 6 meses de recibidos después de la fecha del Acta de Recepción de Bienes. Y establece una tasa de interés fija y anual del 6.5%, pagaderos trimestralmente, “comenzando a devengarse una vez finalizada la aplicación de los recursos del financiamiento con cargo al préstamo”, con la finalidad de financiar el referido contrato C-06/2024.

El préstamo en especie no detalla el número de unidades vehiculares que se incorporarán en la flota de autobuses de El Salvador. Sin embargo, fue el titular del Mopt, Romeo Rodríguez, quien amplió datos del contexto en el segmento de entrevistas de Canal 10: “Son 962 unidades las que se deben de renovar este año a nivel nacional. Las otras están en proceso de documentación. La mayoría en el Área Metropolitana de San Salvador. Lo máximo que debe tener una unidad son 20 años de antigüedad”.

