El PSG frena al Barcelona y firma un contundente 4-2 en la Champions

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El PSG sentenció 4-2 al Barcelona en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, en el Parque de los príncipes, en un auténtico partido de Liga de Campeones que definió el liderazgo de los parisinos.

La primera acción se dio sobre los dos minutos, con un balón recuperado por el PSG cerca de la portería del cuadro blaugrana y que Kvaratskhelia mandó de zapatazo directo al poste. Posteriormente, Dembélé la tuvo pero tampoco supo ejecutar para tomar la ventaja.

En los primeros 5 minutos, el cuadro parisino ejecutó tres tiros directos a la portería de Joan García, sin efectividad, pero con la impresión de emitir un aviso para los españoles, quienes en los primeros minutos no aparecieron.

Sobre los 13’, el Barcelona mostró un avance en el terreno con el acercamiento que generaron Rafinha y Anthony Gordon para Dani Olmo en la frontal, pero el español no fue capaz de tomar la ventaja.

A los 20’ el Barcelona de Hansi Flick tuvo una doble oportunidad, primero con Pedri que al final no encontró la portería y en la segunda Raphina que cada vez aparecía más en el encuentro.

El PSG lo volvió a intentar a los 25’, esta vez con la asistencia de Joao Neves para Ferran Torres que intentó rematar en la portería de su ex club con Joan García en los tres palos, pero que se encontró con una atajada perfecta del arquero culé para mantener su área sin goles.

Nuevamente García fue protagonista a los 28’, porque el arquero del Barcelona tuvo triple atajada. Primero, Ferran Torres cerca de la red la intentó guardar en la portería sin efectividad, el balón quedó suelto y Hakimi disparó pero García volvió a aparecer, y en el tercer intento, Fabián disparó pero el arquero no cedió en su área para mantener su portería a salvo.

La acción definitiva de gol llegó a los 38’, con Désiré Doué con un balón en la frontal para marcar el 1-0 con un zapatazo imposible para García que dejó a los locales ganando en el medio tiempo.

A los 40′ el cuadro español se perdió del empate, con un pase perfecto de Pedri para Fermín. El #7 salió en solitario con el balón pero se vio frenado por Safonov y William Pacho para mantener el marcador en favor de los locales.

En el segundo tramo, el Barcelona por debajo del marcador encontró el espacio ideal para emparejar el encuentro, con la insólita intervención de Xavi Espart que tras una asistencia en profundidad de Fermín, sentenció el 1-1 para emparejar acciones en el Parque de los príncipes.

Sobre los 70′, Ferran Torres nuevamente intentó causar peligro en la portería de Joan García, pero el español estrelló el esférico en el poste. Sin embargo, la ventaja volvió a los franceses.

Solo dos minutos después del acecho de los parisinos, Lucas Hernández apareció para sumar el segundo a la cuenta de los de Luis Enrique, con un cabezazo que dejó sin oportunidad a Joan García.

Luego, Lamine Yamal apareció a los 79′ para emparejarlo. Tras un partido con un perfil bajo, Lamine se hizo presente para devolverle nuevamente la ventaja al cuadró azulgrana, con un pelotazo largo que recibió en la banda, regateó y dejó a un lado a Zaire Emery para el 2-2 del marcador, pero las acciones no acabaron ahí.

Dos minutos duró la ventaja para el cuadro de Flick, porque nuevamente en el acecho parisino, Vitinha selló el 3-2 y cinco minutos después, Fabián apareció para el 4-2 de un encuentro cargado de intensidad entre los franceses que tomaron la cima de la tabla y el cuadro español que se escapó de las primeras posiciones.

Con goleada incluida, el PSG asumió su hegemonía en la Champions League tras derrotar a un Barcelona con mucha idea de jugo pero con poca capacidad para encontrar la efectividad necesaria ante el vigente campeón de la competición. El PSG líder de la tabla camina invicto a la próxima fecha de Champions.

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