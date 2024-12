El proyecto del «Nuevo Oriente Medio»: De Trump a Trump y a Biden

(Tomado de la revista Al-Hadaf )

«Tonto es aquel que trata de volver a probar a una persona que ya ha sido puesta a prueba», dice el conocido proverbio libanés. Esto significa que algunas personas son incapaces de cambiar y que no se debe esperar nada bueno de ellas.

Este proverbio se aplica no solo al señor Donald Trump, a quien pusimos a prueba durante su primera estancia en la Casa Blanca, sino también a toda la política exterior de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial frente al mundo árabe… Podemos resumir esta política de la siguiente manera: se da prioridad a la entidad sionista, ya que constituye la base avanzada del imperialismo norteamericano (algunos llegan a afirmar que es el 51º de los Estados de este país) en la región árabe que contiene los yacimientos esenciales de gas natural y petróleo, por un lado, y, por el otro, la ruta más corta, a través del Canal de Suez, para el transporte de estos preciosos productos a Europa.

Objetivos y distribución de roles

Estados Unidos cree que el control del mundo árabe por parte de la entidad sionista tiene muchas ventajas:

En primer lugar, permite que el imperialismo obtenga enormes ganancias al controlar (casi) unilateralmente la extracción de petróleo y gas árabes en la región del Golfo, así como los precios de venta, además de emplear la mayor parte del petrodólar en el desarrollo de la economía estadounidense, sin mencionar los beneficios que las empresas armamentísticas estadounidenses obtienen de vender sus productos a países de la región que no pueden usar estas armas sin permiso del productor (el avión AWACS es un ejemplo contundente de lo que estamos diciendo).

En segundo lugar, es un almacén de armas estratégicas para los Estados Unidos y desempeña un papel clave adicional en la etapa actual, a saber, ayudar a evitar que el proyecto chino llamado «Ruta de la Seda» logre su objetivo de conectar Asia y Europa, e incluso África, donde la presencia y el papel subversivo del Mossad está creciendo (acompañado de una mayor inversión por parte de las «corporaciones» israelíes que ocultan la cara imperialista directa) después de Pekín, junto con Moscú, ha logrado un importante avance económico y político en el continente africano en los últimos diez años en particular.

En tercer lugar, y lo más importante, busca remodelar el Medio Oriente, incluida la región árabe, en la misma dirección que su control unilateral sobre Europa y los cambios que tuvieron lugar en el «viejo continente» después de la caída de la Unión Soviética y, con ella, las fronteras entre la Europa capitalista y el antiguo campo socialista. a saber, la refragmentación de los Balcanes y la expansión de la OTAN con el objetivo de asediar y debilitar a Rusia y a los BRICS que Washington ve como una amenaza a su liderazgo unilateral sobre el mundo… En este sentido, no olvidamos el papel de la entidad sionista en la guerra ruso-ucraniana, que facilitó y favoreció el acceso de Washington a lo que quería gestionando esta guerra desde el principio.

El «nuevo Oriente Medio» vuelve a estar en el punto de mira

Todas estas cuestiones están, por supuesto, vinculadas al proyecto del «Nuevo Oriente Medio», descrito de diversas maneras desde 1993 y reiterado por Netanyahu desde el comienzo de la agresión contra Gaza y luego contra el Líbano.

Este proyecto, cuyas principales directrices no han sido cuestionadas por todos los presidentes norteamericanos que se han sucedido en los últimos treinta años, pone hoy el acento en dos puntos:

El primer punto es que Washington continuará su implementación, incluso si conduce a guerras de exterminio y crímenes de nuevos «traslados», dado el papel que jugará la toma del Mediterráneo en el … dado el papel que la toma de control del Mediterráneo Oriental y Oriente Medio hasta las fronteras de China y Rusia puede desempeñar para asegurar el control estadounidense sobre el mundo durante las próximas décadas, ya sea económica o militarmente, especialmente después de la «domesticación» de la Unión Europea y la aceptación de los regímenes capitalistas de Europa Occidental y Japón para someterse a los dictados de las administraciones estadounidenses, ya sea con el demócrata Biden o con el republicano Trump, que asumirá el poder el próximo enero.

El segundo punto concierne a Netanyahu y a quienes apoyan los esfuerzos de los líderes sionistas mundiales por expandir la entidad israelí desobedeciendo la Resolución 242 y apoderándose definitivamente de Gaza y Cisjordania, después de que Trump decidiera que esta entidad debía expandirse, porque «es solo una gota en el mar del mundo árabe que la rodea». y que le «ofreció», durante su anterior mandato, la ciudad palestina de Jerusalén y el Golán sirio, así como las granjas de Shebaa y las colinas libanesas de Kafr Shuba, y después de que la administración Biden, y antes la administración Obama, se reunió con él a mitad de camino de la expansión de la zona de asentamientos hasta el punto de que no queda suficiente Palestina para establecer un Estado viable. …

Cabe señalar que las distintas administraciones estadounidenses nunca se han mostrado entusiasmadas con la puesta en marcha de la creación de un Estado palestino, y que esta posición imperial-sionista ha sido bien recibida e incluso apoyada por la mayoría de los regímenes árabes. Así lo demuestra la reciente declaración de la cumbre árabe e islámica que, si bien apoya los «apreciados esfuerzos» de Estados Unidos para lograr un alto el fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza (¡después de trece meses de agresión!), pide «a todos los países que prohíban la exportación o transferencia de armas y municiones a Israel», sin proponer medidas concretas. como retirar dinero árabe de los bancos de los países capitalistas, o impedir los envíos de armas que transitan por el Mar Rojo hasta el puerto de Eilat o por el Canal de Suez hacia los puertos mediterráneos utilizados por la entidad sionista.

Trump y las viejas políticas de EE.UU. «renovadas»

Por supuesto, no vamos a detenernos en lo que el famoso periodista de investigación Bob Woodward reveló en su libro «Guerra» sobre las relaciones de ciertos regímenes árabes con la política estadounidense y su aquiescencia o aprobación de las posiciones estadounidenses con respecto a la criminal agresión sionista contra Gaza y el Líbano; tampoco nos detendremos en el apoyo de la administración Biden a Netanyahu ni en las declaraciones de apoyo de Donald Trump durante su campaña electoral y tras su victoria por los crímenes del primer ministro israelí, ya que muchos medios de comunicación han difundido ampliamente partes de este libro.

Sin embargo, es importante llamar la atención de los … Sin embargo, es importante llamar la atención sobre la diferencia no trivial entre las posiciones declaradas y las que se han dicho a puerta cerrada, lo que sugiere que la actual administración estadounidense y la que vendrá en menos de tres meses no harán nada para detener los ataques sionistas contra Gaza, Cisjordania y, especialmente, contra el Líbano. Ya hemos explicado los motivos y las razones de la insistencia de Washington en el papel de Netanyahu en particular y en la expansión del poder de los sionistas «extremistas» (como se les llama) en toda la región.

En este sentido, baste mencionar algunos ejemplos y posiciones que respaldan nuestra opinión de que el imperialismo estadounidense, independientemente del jefe de su administración (que, a pesar del sistema presidencial, no puede tomar decisiones solo, sino que está sujeto a los grandes electores y magnates financieros), nunca abandonará su apoyo a esta entidad sionista. que representa el último régimen colonialista del mundo.

El anuncio de la elección de Trump para representar la política exterior de su administración es quizás la mejor evidencia de las direcciones que esta administración implementará durante los próximos cuatro años, que el ex nuevo presidente -y los que lo respaldan- se esforzarán por implementar.

El nuevo presidente, y los que están detrás de él, trabajarán para finalizar la segunda parte de la película estadounidense llamada «El acuerdo de los hijos de Abraham», que fue puesta en escena por su yerno Kushner en la Conferencia de Manama, no solo en términos de acelerar la normalización de las relaciones diplomáticas y económicas de los nuevos regímenes árabes con la entidad sionista, sino también en términos de acelerar la normalización de las relaciones diplomáticas y económicas de los nuevos regímenes árabes con la entidad sionista. pero también en términos de una declaración indirecta de que no hay un Estado palestino en el horizonte; y esta declaración fue acompañada por el llamado del Líbano a «asentar» permanentemente a los refugiados palestinos concediéndoles plenos derechos civiles. También llamamos la atención sobre las palabras del Sr. Trump con respecto al Líbano, que son claras en su contenido: «Sus familias y amigos en el Líbano merecen vivir en paz, prosperidad y armonía con sus vecinos»; lo que significa que el retorno al acuerdo del 17 de mayo de 1984, que fue derrocado por el pueblo libanés, y el rediseño de la frontera terrestre a costa del Líbano después de la toma israelí de 1240 kilómetros cuadrados de nuestras aguas territoriales (aquí Trump se encuentra con lo que Hochstein, el representante de Biden, trajo consigo en términos de propuestas de cese al fuego) es la clave de la solución que abre la puerta de par en par que el Líbano se una al «acuerdo de los hijos de Abraham» y transforme la entidad usurpada en una parte esencial de la próxima región de Oriente Medio. Como dice el libro del ex primer ministro sionista Shimon Peres, esta región será gobernada por «Israel» gracias a los petrodólares y al trabajo de la clase obrera árabe. …

Esto es contra lo que se ha levantado la Resistencia Patriótica Palestina y Libanesa, y esto es lo que esta Resistencia enfrenta hoy en Palestina y el Líbano…

Es por eso que el capitalismo mundial, bajo la dirección de los Estados Unidos de América, se ha visto en la necesidad de eliminar cualquier forma de resistencia a este proyecto, y esto es lo que se supone que Trump debe terminar.

Esperar… ¡Ver!

(Este artículo fue publicado en el último número de la revista Al-Hadaf publicado el 30 de noviembre de 2024)

