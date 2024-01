“El poder tiene que estar equilibrado por otras fuerzas”: Claudia Ortiz

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo en “Encuentro con Julio Villagrán” que la democracia es una aspiración que tiene muchos pueblos, sobre todo aquellos que vienen del autoritarismo militar; en ese sentido, dijo que se debe aspirar a una democracia donde la gente pueda vivir con dignidad, tener agua en su vivienda, vivienda propia, calidad en educación, entre otros factores para el desarrollo de este.

La legisladora planteó que es importante preservar los procesos democráticos en las elecciones, la forma de elegir funcionarios o la forma en la que el poder se ejerce, “porque la democracia tiene que ver, no solamente en la forma en la que se llega al poder, se puede llegar al poder de forma democrática; pero, ¿qué hace con ese poder? Ese poder también lo tiene que ejercer de forma democrática en lo legal, jurídico, procedimientos, pero también en lo económico, en el uso de los recursos, en a quién se beneficia”.

Ortiz sostuvo que, cuando el poder se concentra en un solo grupo, es más fácil que roben y mientan. “El poder tiene que estar equilibrado por otras fuerzas, por otras visiones del país”, dijo la funcionaria en referencia a que en las instituciones debe haber contrapesos.

Una de esas instituciones es la Asamblea Legislativa, que actualmente está dominada por Nuevas Ideas, partido del presidente Bukele. La Asamblea ha tomado decisiones que afectan la democracia, por ejemplo, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, la remoción de jueces y han aprobado leyes para perdonar las irregularidades en los contratos de compra durante la pandemia.

También, Ortiz sostuvo que la democracia tiene que ver con la capacidad de escuchar, dialogar y llegar a acuerdos más grandes que la propia visión. Dijo que la Asamblea Legislativa actualmente puede tomar decisiones sin contar con nadie más; no solo sin contar con otros partidos políticos, sino que, sin contar con el pueblo mismo.

“En innumerables ocasiones esta Asamblea oficialista le ha dicho que no al pueblo, le ha dicho que no a los que están buscando que se les reconozca el título de propiedad de su vivienda que ya pagaron; le ha dicho que no a las trabajadoras domésticas que han ido a pedir una ley especial para reconocer los derechos del servicio doméstico; le han dicho que no a las trabajadoras de maquilas, le ha dicho que no a las madres de personas desaparecidas, le han dicho que no al pueblo en incontables ocasiones”, concluyó la legisladora.