El MARN inicia recolección de llantas usadas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, indicó que desde el 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre llevarán a cabo una campaña para recolectar llantas en desuso, las cuales tendrán una disposición que se hará con empresas privadas, otra es un reuso en proyectos internos con otras instituciones.

“Nosotros hemos establecido el tema del intercambio verde, si usted lleva la llanta usada, le regalamos un árbol, cada llanta entregada es un paso hacia un país más limpio. Este es un esfuerzo participativo, se está involucrando a los ciudadanos para unirse a estas acciones”, expresó.

El funcinario dijo que han establecido varios puntos de acopio en los rellenos sanitarios de Santa Ana, San Miguel, Usulután, La Unión, La Libertad y las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente; mientras más llantas sean recolectadas, se sacan más contaminantes del ambiente, ya que aparte de la descomposición química, también son focos infecciosos, contaminación ambiental y de salud.

Condiciones climáticas

Según el funcionario, desde noviembre hasta marzo de 2024 prevén que los vientos nortes se vayan repitiendo, este patrón atmosférico, caracterizado por la dirección de los vientos provenientes del norte.

Estos sistemas puede tener impactos significativos en las bajas de temperatura, los vientos pueden ocasionar otro tipo de afectaciones, por ejemplo caída de rótulos o árboles.

“Por favor, no quemar basura, porque debido a los vientos se pueden generar incendios; también el llamado es primero, a todas las instituciones, personas y empresas, que por favor no boten basura en lugares no adecuados, para evitar inundaciones”, exhortó el ministro de Medio Ambiente.

Agregó que no solamente es lluvia o viento, sino están monitoreando la actividad volcánica y sísmica, dado que los temblores no pueden pronosticarse, se informa en el momento que suceden.

El pronóstico del MARN detalló que para este martes, el ambiente estará bastante cálido en el día, fresco por la noche y la madrugada, estas condiciones son influenciadas por el flujo del este en combinación con una alta presión al norte del Golfo de México, que empuja a un frente frío sobre la Península de Yucatán.

Este sistema mantiene el viento acelerado sobre Centroamérica y el Caribe, aportando ligero contenido de humedad, con ello, favoreciendo la formación de nubosidad en horas de la tarde, y la posibilidad de algunas lluvias sobre zonas altas y de montañas del país.