¿El enemigo 2024-2029 en El Salvador?

Enemigo: odio, inquina, oposición, enemistad, adversario, hostil, contrario, opuesto, refractario, diablo, demonio etc., es una palabra usada en momentos de crispación social o en diversas circunstancias entre personas, naciones, pueblos etc. es un tenor usado como arma para justificar acciones violentas que orientan contra un encuentro definitivo para eliminar al “diferente” al “distinto” al que no es nuestro.

En el evento público del 1 de junio de 2024 se inauguró la reelección presidencial inconstitucional de Nayib Bukele; ya conocemos todos los argumentos de su ilegalidad en artículos y pronunciamientos, pero a fin de cuentas se realizó con la presencia de jefes de Estado, presidentes y el Rey de España, los detalles son generales, pero además se efectuó una revista militar con armas de asalto de las diferentes ramas del ejército, lo cual no tiene precedente en un acto civil de alternancia de gobierno, quizás por ello se efectuó porque no sucedió un cambio de mandatario, además de los uniformes de gala de hombres y mujeres se comunica un símbolo de represión y violencia que acompañará otros 5 años más… parecía que veíamos en esa marcha al antiguo ejército de los años ochenta que tenía una Doctrina de Seguridad contra todo opositor ¿sería ese el objetivo?…

Al final del discurso el mandatario Nayib Bukele afirmó: “Y hagamos nuevamente un juramento para defender cada una de las decisiones que tomaremos en los próximos cinco años, para que sepamos confiar nuestra voluntad a Dios y le pidamos sabiduría para hacer bien las cosas.” “Así que les pido a todos que levanten su mano: Juramos, defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación siguiendo el pie de la letra cada uno de los pasos sin quejarnos, pidiendo la sabiduría de Dios para que nuestro país sea bendecido de nuevo con otro milagro. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo, que Dios los bendiga y que Dios bendiga El Salvador, muchas gracias”. 1

Es relevante ese concepto de “enemigos” ¿Quiénes son esos que no se debe escuchar?

Enemigo en este segundo período 2024-2029 es un peligroso calificativo que se puede aplicar a cualquiera que exprese su pensamiento, considerando la realidad de estos 5 años anteriores: Medios de comunicación (impresos, radiales o redes sociales), Líderes comunitarios, Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, ONG, Oposición partidaria, figuras políticas opositoras, exfuncionarios públicos, usuarios de redes sociales, congresistas norteamericanos, intelectuales nacionales e internacionales etc.

Los enemigos del Dictador Hernández Martínez:

Documento publicado en Diario Latino 5 de febrero de 1932.

“El mensaje del presidente, leído ayer ante la Asamblea”

(fragmentos) “Dispuesto el Gobierno a dar principio al desarrollo de sus amplio programa de reconstrucción en todas las esferas administrativas y a impulsar por las medios a su alcance en el progreso nacional, se dio cuenta, con profunda pena, de que a los pocos días de emitido el decreto que levantaba el Estado de Sitio y cuando tenía empeñados sus esfuerzos en conjurar lo más posible los efectos de la situación económica que abate al país, los comunistas, enemigos de la paz y de su patria, se movían a escondidas, intentando hundir a la República en la más tremenda desorganización. Con pretendidos ideales de mejoramiento en favor de los campesinos y de los trabajadores en general, sorprendían su sencillez y se aprovechaban de su escasa cultura para echarlos desenfrenadamente contra las autoridades constituidas y las demás clases de la sociedad, prometiéndoles un cambio radical en las instituciones que viven al amparo de las leyes en vigor”.

El enemigo era el hambre en 1932 (según comandante canadiense)

Balsamera bajo la guerra fría: El Salvador 1932 Historia intelectual de un etnocidio / Rafael Lara-Martínez – Soyapango San Salvador El Salvador: Ed. Universidad Don Bosco, 2009 – 397 pág.

Informe del Comandante Canadiense V.G. Brouder

Del Libro: Balsamera… La opinión del extranjero es importante puesto que libres de la emotividad circunstancial anotan sus perspectivas, citaré el siguiente informe del comandante Canadiense V.G. Brouder fechado el 23 de enero de 1932, el cual es un reporte confidencial 2:

“La necesidad imperativa para una legislación revisada le concierte a la clase baja de indios que trabajan en las plantaciones, salarios más elevados y mejoramiento de las condiciones en general son las dos consideraciones principales [los] jornaleros comunes trabajan tanto como diez horas al día en algunos casos, por lo cual se les paga 25 centavos del dinero local, igual a 12 centavos de dólar U.S. […] las ganancias son suficientemente amplias para justificar el pago de un salario decente de su vida a los trabajadores de las plantaciones […] en el pueblo de Sonsonate […] una banda de indios comunistas […] atacó la aduana […] [había] rumores exagerados de ataques de los indios a los pueblos y plantaciones en todas partes de la República […] el lunes, 25 de enero, las tropas del frente occidental atacaron la villa de Izalco, la cual era conocida por ser foco de indios afectados. El pueblo está dividido en dos partes: una contiene unos 5,000 indígenas, y la otra unos 10,000 indios. Estos últimos fueron atacados y murieron 1,200, y uno de los líderes de los indios comunistas fue capturado y ahorcado en el árbol más cercano. El lunes en la noche […] sin dificultad se contuvo un segundo ataque de 200 indios en la aduana de Sonsonate, mataron a unos 6 indios. A eso de las 17:00 del martes, un fuerte rumor llegó a Acajutla que un grupo de 200 indios, después de repelidos de Izalco, se acercaba a Acajutla […] el miércoles pasó en calma. El gobierno comenzó una campaña de sacar a los indios sospechosos o conocidos de ser comunistas, y fusilarlos, después de un interrogatorio, que consistía básicamente en la pregunta “¿sos comunista?” […] es un hecho que un número de indios se entregaron […] jueves 28 […] se observan muchos cuerpos de indios a lo largo de las líneas férreas especialmente alrededor de Sonsonate […] viernes 29 […] después del almuerzo nos llevaron al distrito de Izalco, Sonsonate […] donde tuvo lugar la mayor parte de la pelea y destrucción. Se notaba que en cada lugar visitado la alcaldía había sido destruida y no había otro deterioro salvo en las residencias de los ricos hacendados que ya habían huido […] en los edificios dañados las imágenes santas estaban intactas aunque todo alrededor estaba roto en pedazos, lo mismo se aplica a las iglesias, que no las tocaron en absoluto. Los hechos anteriores tienden a probar que la insurrección, aunque de naturaleza sangrienta no era comunista”….

En los años setenta y ochenta los enemigos en la Doctrina de Seguridad del Estado eran los comunistas, y ya conocemos sus resultados, pero a partir de 1992 el concepto cambia, se inicia una época de tolerancia democrática, hasta que de nuevo 2024 aparece el concepto “enemigos” …

Debemos señalar que todo opositor del actual régimen no es enemigo, ni comunista, ni nada que se encuentre en manuales del ejército en sus doctrinas de seguridad, todos somos ciudadanos, somos pueblo que expresa su vocación democrática, defendemos la Constitución y así denunciamos los atropellos del poder de la actual administración. amazon.com/author/csarcaralv

