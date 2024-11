Distorsión del caso contra Fidel Zavala ha generado difamación

Redacción YSUCA

En La Entrevista de radio YSUCA se abordó el caso de Fidel Zavala, quien asegura fue absuelto del delito de estafa agravada el 8 de marzo de 2023. Sin embargo, la fiscalía interpuso un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la repetición de la vista pública:

Como consecuencia, el pasado 11 de noviembre, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador celebró la audiencia de vista pública contra Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC).

El 18 de noviembre la audiencia continuó, pero fue suspendida y se retomará el 18 de diciembre. Según el abogado de UNIDEHC, Rudy Joya, esto se debe a la «fase de incidentes», ya que existen recursos pendientes que impiden avanzar con la vista pública, como por ejemplo, un amparo interpuesto por la defensa de Zavala ante la Sala de lo Constitucional.

La repetición del proceso se debe a que la Sala de lo Penal consideró que en el juicio anterior no se valoraron adecuadamente algunos aspectos, lo que justificó una nueva vista pública en el Tribunal Tercero de Sentencia, señaló Joya.

Por otra parte, la Unidad de Prensa de Centros Judiciales de El Salvador emitió un comunicado afirmando que Fidel Zavala había aceptado conciliar. No obstante, el abogado Rudy Joya desmintió esta información, aclarando que el tema de la conciliación no se abordó en la audiencia. Además, denunció que el comunicado califica a Zavala como “estafador”, pese a que el proceso aún no ha concluido y no hay una condena. Además, en el comunicado se plantea un plazo para pagar a las supuestas víctimas el 18 de diciembre, información que Joya considera falsa.

El abogado calificó esta publicación como una distorsión del caso y afirmó que ha generado una campaña difamatoria contra Zavala. Ante ello, acudió a la unidad de comunicaciones del centro judicial Isidro Menéndez para solicitar un derecho de respuesta.

El abogado también cuestionó que este caso se esté tratando en un proceso penal, ya que, según él, debería resolverse en la jurisdicción mercantil, que es el ámbito adecuado para este tipo de conflictos. Además, subrayó que este caso podría sentar un precedente importante, dado que actualmente no se contempla cárcel por deudas en el país.

Finalmente, Fidel Zavala afirmó que el caso sigue abierto porque la Fiscalía General de la República insiste en imputar el delito de estafa agravada. Esto, dijo, ha llevado a la Superintendencia del Sistema Financiero a restringir el acceso a servicios bancarios.

