DIPUTADA PROMUEVE LECTURA DE LA BIBLIA EN ESCUELAS

Miguel Ángel Dueñas Góchez*

Esta noticia fue cubierta por muchos periódicos y radios del país, donde la diputada del PCN, Eelieen Romero promueve una iniciativa de ley para fomentar la lectura de la biblia en los centros educativos del país, sin embargo, no apoyó la votación para tipificar como un delito el “tocamiento impúdico” (https://teleprensa.sv/index.php/2019/11/14/diputada-eeileen-romero-propone-fomentar-la-lectura-de-la-biblia-en-centros-educativos/).

Romero fue la única legisladora que votó en contra para aprobar una reforma a los artículos 160 y 161 del Código Penal para tipificar como un delito el “tocamiento impúdico”.

Leyendo algunos versículos de la biblia, hay mucha razón en lo que la diputada piensa sobre no votar a favor de la reforma a los artículos 160 y 161 del Código Penal, ya que si ella respeta lo que dice la biblia, este libro aprueba 28 versículos sobre violación a la mujer; de los cuales cito algunos:

Zacarías 14:2 Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén; y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres; la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.

Génesis 12:18-20 Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana”, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tóma {la} y vete.

Jueces 20:4-5 Entonces el levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió y dijo: Vine con mi concubina a pasar la noche en Guibeá de Benjamín. Mas los hombres de Guibeá se levantaron contra mí, y rodearon la casa por la noche por causa mía. Tenían intención de matarme; pero en vez de esto, violaron a mi concubina de tal manera que murió.

No obstante, actualmente en un Estado aconfesional como el que hemos acordado en la Constitución, con libertad de culto, se debería impulsar y fortalecer una escuela laica, como instrumento plural, defensor de los derechos humanos y libertades, inclusiva, no sexista.

*Licdo. en Relaciones Internacionales.