“Dignificar la gestión comunitaria del agua” buscará la Red Nacional de Juntas de Agua

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“La constante en muchas Juntas de Agua es la falta de agua porque se está escaseando y estamos solos en esto”, afirmó José Gilberto Salguero, tesorero de la Junta de Agua de la Comunidad El Astillero, Nueva Concepción, Chalatenango, y presidente de la Red Municipal de Nueva Concepción ADINASANUCO, del mismo departamento.

“Claro, hay otras con problemas como de clorado del agua, y otros problemas serios con las descargas de aguas residuales -lo digo- desde la experiencia de mi comunidad y municipio, que es no tener un tratamiento para estas aguas”, sostuvo al describir la realidad que viven más de 2 mil 500 Juntas de Agua en el territorio nacional.

Alrededor de 150 Juntas de Aguas Rurales se unieron para conformar la Red Nacional de Juntas de Agua, con el fin de “dignificar” la gestión comunitaria del recurso hídrico y obtener una respuesta a sus demandas de la institucionalidad gubernamental. Así como, mayor acercamiento ante esta problemática social.

El pasado abril 2023, la CEPAL, una de las cinco misiones regionales de las Naciones Unidas, presentó un diagnóstico sobre los servicios de agua potable en El Salvador, en el que dieron cuenta que hay una “cobertura básica” de un 76% a hogares con acceso a agua potable. Que se da en un 95,8% en zonas urbanas y sólo un 42% en el área rural. Y de esto solo el 42, 6% tiene acceso al saneamiento del agua que significa un 66% en la ciudad y sin cobertura en el interior del país.

“Hemos decidido varias redes de Juntas de Agua a nivel nacional unirnos para la conformación de la Red Nacional de Juntas de Agua, -como ustedes pueden ver- tenemos en este espacio muchas mujeres y hombres que están aportando al desarrollo de las comunidades. En ese sentido, le hemos pedido a la ASA, que revise la Ley General de Recursos Hídricos y nos sentemos para trabajar el contenido porque hay espacios que nos afectan”, explicó Salguero.

Igualmente, lamentó Salguero que pese a la “urgente invitación” que han hecho a personeros de la ASA, para revisar algunos artículos que no están claros del reglamento que va regir la Ley de Recursos Hídricos, indicó que sólo han recibido un silencio total como respuesta.

“En la comunidad hemos logrado organizarnos, pero el problema está en la ASA, ya que no somos bien vistos -nos están viendo como oposición- y realmente no sabemos ¿por qué? Es por esto que decidimos conformar una red nacional de juntas de agua, que anteriormente y logramos convocar entre 10 ó 15 organizaciones a nivel nacional, y este día lanzamos este colectivo que consideramos se fortalecerá con los que vayan uniendo, por ahora sólo somos 150 Juntas de Agua”, indicó Salguero.

La crisis hídrica y el abastecimiento que dan las Juntas de Agua en la zona rural, dijo, Gloria Cruz, de la Red Nacional de Juntas de Agua, se debe a una desatención estatal histórica que no ha permitido mejorar las condiciones de igualdad de acceso al agua para toda la población salvadoreña.

“A fin de garantizar el derecho humano al agua, estas mujeres y hombres a nivel comunitario se han organizado para gestionar y administrar sistemas de agua potable, frente a la desatención estatal con poblaciones que enfrentan dificultades económicas, sociales y ambientales”, afirmó. “A un año de implementación de la Ley General de Recursos Hídricos , las juntas de agua, aún no cuentan con mecanismo de apoyo para fortalecerse y legalizar su situación en la Autoridad del Agua. Y prueba de ello, es que, el registro sólo ha registrado 320 (12.8%) de 2, 500 Juntas de agua que no han podido completar su proceso de inscripción”, advirtió Cruz.

La problemática de la inscripción identificada por la Red Nacional de Juntas de Agua, es la “desinformación de la ley”. Así lo expresó Rosaura Rochac, presidente de la Junta de Agua Hacienda San Diego, Puerto de La Libertad.

“No tenemos claro el reglamento para determinar el canon que señala la ASA en la ley, falta de acceso de los requisitos para inscribirse como junta de agua o la inscripción de pozos artesanales y sobre el tema de autorización del uso del agua y aprovechamiento de la misma”, indicó. “Creemos que el personal que tiene la ASA -me atrevería decir- no está capacitado para atender a las personas, porque inclusive cuando llegamos, nos trataron de manera molesta -esto lo viví, no me contó nadie- entonces, creemos que estamos un poco mal y debe mejorar”, sostuvo Rochac.

Asimismo, consideró que la información de la ASA, sobre requisitos de inscripción, planes, políticas y decisiones administrativas, deberían divulgares de manera más amplia e incluir los territorios del interior del país. Para que dicha información no sólo quede en páginas web o la ciudad, sino circular en la zona rural.

“Los funcionarios de la ASA deberían llegar a los territorios no con fines proselitistas, sino para conocer nuestras realidades y al conocer la situación darnos asesoría y soluciones porque actualmente no tenemos ningún asesoramiento”, señaló.

La Red Nacional de Juntas de Agua planteó también su papel histórico en favor de las mayorías desprotegidas que necesitan del vital líquido, por lo que reiteraron que el único interés del colectivo es garantizar el derecho al acceso al agua.

“Ejerceremos contraloría social en el marco de la aplicación de la Ley General de Recursos Hídricos, haciendo valer los derechos conquistados del sector de las Juntas de Agua. Y valoramos el avance hacia la sostenibilidad y legitimidad de las Juntas de Agua, que abastecen a más del 50% de la población rural y periférica”, afirma.

“Aportamos en la protección ambiental, cuidando las zonas de recarga de nuestras fuentes de abastecimiento, denunciando los atropellos y los intereses perversos de empresas y personas que contaminan, deforestan o quieren aprovecharse del agua de consumo humano o de los sistemas de agua paraotros fines”, finalizó la presidenta.