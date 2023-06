Dificultades en vísperas de inauguración XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador

Red Informativa Sol/DiarioCoLatino

Oscar Venancio Ramírez

A pocas horas que inicien oficialmente los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe presentan dificultades desde la logística en la atención de los atletas, entrega de credenciales y escenarios inconclusos donde se realizarán las competencias regionales.

La reventa ilegal de boletos para la inauguración de estos Juegos obligó al comité organizador de esta justa regional a anularlos teniendo como antecendete la reciente tragedia del Estadio Cuscatlán.

“Se informa a la población que hemos anulado la boletería que se ha entregado para el ingreso a la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, programada para el viernes 23 de junio, debido a la reventa ilegal y a las falsificaciones de la misma”, indica un comunicado publicado en el sitio web de los Juegos.

Ante las falsificaciones de las entradas, el COSSAN ha dado la apertura para que las personas que adquirieron dichos boletos puedan cambiarlas por pases válidos al Call Center 2500-4130 operando las 24 horas. Además, en el comunicado, los organizadores enfatizaron en adquirir los boletos a través de las dinámicas de las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram de San Salvador 2023.

El periodista Orestes Membreño publicó que “Hay quejas en la Villa. Hay edificios no arreglados aún; delegaciones pelean por habitaciones, asignan edificios a una delegación, pero le dan llaves a otros. No hay señalización, de noche, para ir al comedor todo es oscuro y resbaloso ya hubo accidentes sobretodo con entrenadores.”

«Las credenciales aun no las terminan de entregar, hubo serios problemas con la comida por no tener la credencial, oficiales arrogantes humillaron a delegaciones diciendo que no iban a comer, en algunos casos hubo hasta empujones…»

El periódico Primera Hora de Puerto Rico destacó en titular: San Salvador no parece listo para el debut de los Centroamericanos.

Los periodistas de ese medio Puertorriqueño Sara Del Valle Hernández y Fernando Ribas Reyes describen en su historia que el ruido de las máquinas de construcción, el polvorín de las obras y el movimiento frenético de trabajadores son la constante en las obras que quedan sin terminar a menos de 48 horas de la inauguración de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que será este viernes, 23 de junio, a partir de las 5:00 de la tarde.

Un recorrido realizado por este medio por los alrededores del Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda y la zona conocida como El Polvorín mostraron instalaciones a medio construir, custodiadas por el aparato policial y militar del estado.

Desde afuera, pues no se permite la entrada de personas ajenas a la construcción, se podía ver cómo trabajaban sobre el terreno. En medio del recorrido, un policía militar se acercó al equipo de este periódico para decirles que no podían acercarse a tomar fotos.