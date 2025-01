Deportaciones de Estados unidos y sus argumentos seculares II

César Ramírez

Los siguientes son elementos para comprender el fenómeno de la inmigración del pasado y el presente, como explicamos en el artículo anterior, esta inmigración a través de la frontera entre México y Estados Unidos es muy variada: “permanente, periódica, circular, temporal tanto legal como ilegal” 1 es por ello que muchos inmigrantes en el Siglo XXI encuentren con facilidad a coyotes y coyotas (polleros y polleras) que conocen la frontera; para muchos la vida en Estados Unidos es una fuente de fantasía al estilo Hollywood.

Frontera

La condición económica de aquellos años entre 1880 y 1890 forjó una emigración a los antiguos territorios mexicanos: California, Nuevo México, Texas, Arizona y Colorado en unión con los mexicanos residentes, se integraron a los trabajos más bajos de fuerza laboral, “no se estableció una frontera administrativa hasta la tercera década del siglo XX, y no fue vigilada plenamente hasta la quinta. En realidad, la frontera mexicanoamericana ha estado más tiempo abierta que cerrada; es obvio que la inmensa mayoría de los mexicanos (ciudadanos arraigados) de México nunca emigraron”2

Inmigración no siempre fue perseguida: Programa bracero

“fue un acuerdo entre los Estados unidos y México que permitió que casi 4.6 millones de ciudadanos mexicanos ingresaran temporalmente a los Estados Unidos para trabajar en granjas, ferrocarriles y fábricas entre 1942 y 1964, los braceros podían ser admitidos en los Estados Unidos para trabajar en granjas y se les garantizaban derechos básicos como alimentación adecuada y refugio y un salario mínimo de 30 centavos hora”. 3

Muro fronterizo Estados Unidos-México

“ es una valla de seguridad construida por Estados Unidos en su frontera con México. Su construcción se inició en 1994, en el gobierno de Bill Clinton, bajo el programa de lucha contra la inmigración ilegal conocido como Operación Guardian a cargo de la fiscalía general Janet Reno, pero tomó más entidades al ser componente importe de las promesas de campaña del candidato y el presidente Donald Trump en 2017” … “ En 2018 el presidente Donald Trump firmó un decreto de construcción de un muro en la frontera de EE.UU con México” “en 2019 Donald Trump declara estado de emergencia nacional para acceder a fondos con los que construir el muro con México”… La victoria de joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 provoca cambios en política migratoria estadounidense y ordena el fin de la construcción del muro… en 2022 hubo cambio de opinión del presidente Joe Biden por la creciente migración en la zona de Yuma”.4

Acciones contra inmigrantes

Los mojados

La expresión espalda mojada o mojado (en inglés: wetback) se refiere a un inmigrante irregular en los Estados Unidos. Suele referirse a inmigrantes que han ingresado a los Estados Unidos de forma irregular. La expresión fue originada refiriéndose a aquellos que pasaban a Texas desde México cruzando el río Bravo presumiblemente encima de una cámara de neumático y de esa forma se mojaba la espalda. La primera mención de este término en el periódico fue en la edición de The New York Times el 20 de junio de 1920. Usado oficialmente por el gobierno de Estados Unidos en 1954 con la llamada Operation Wetback; un proyecto por el que un grupo numeroso de mexicanos fue deportado5.

Los mexicanos son dibujados como amenaza para Estados Unidos.

Después de los años setenta. “académicos norteamericanos han publicado algunos estudios selectos sobres la inmigración mexicana, su número ha sido muy superado por los autores ideológicamente motivados de la escuela restriccionista. El abrumador número de publicaciones sobre la cuestión de la inmigración mexicana es alarmista, acentúa los aspectos negativos de la inmigración y pide medidas restriccionistas. Esta literatura “académica” sirve de modelo a los relatos populares y periodísticos. De la naturaleza similar a las tendencias xenófobas del pasado, esa literatura incluso va un paso más allá en su tono violento y racista. Es como si los inmigrantes mexicanos se hubieran convertido en la única gran amenaza contra la actual seguridad y bienestar de Estados Unidos. 6

“En la década de 1970 los legisladores presentaron una verdadera cascada de legislación federal para reformar el Acta McCarrant-Walter de 1952 y el Acta de inmigración de 1965. Se implantaron medidas en el nivel estatal y el nacional, pero todas iban contra los inmigrantes y trabajadores mexicanos” … “En 1972 el congresista Peter Rodino introdujo un proyecto de ley para enmendar la legislación sobre inmigración existente. El proyecto de ley quería convertir en delito el empleo de trabajadores indocumentados…” 7

Inmigración irregular en Estados Unidos

La inmigración irregular la definen como extranjeros que no cumplieron los requisitos de trámites con aduanas oficiales o migratorios.

Según datos estadísticos los inmigrantes cometen menos delitos que los nativos, mientras la población de inmigrantes ilegales en Estados Unidos en 2007 era 12.2 millones de personas, recientes datos según Pew Research Center, hay alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, provenientes en un 37% de México y en un 18% de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Ahora es tiempo de deportaciones, el presidente Donald Trump miente cuando califica a los inmigrantes de delincuentes, la historia demuestra lo contrario, los inmigrantes son trabajadores, aportan a sus familias y sus naciones, son compatriotas que apostaron todo por el trabajo en Estados Unidos, ahora deben iniciar de nuevo su proyecto, el Estado debe cumplir con solidaridad. amazon.com/author/csarcaralv

