RACDES : Organización Popular para construir democracia

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES) celebró su XV aniversario de fundación, con todos sus liderazgos del territorio nacional, por lo que se comprometieron a fortalecer el proceso que les ha permitido construir la organización popular y establecer un desarrollo democrático desde sus comunidades.

“Son 15 años de RACDES, entonces es justo y digno celebrarlo dentro de toda la modestia a nuestra organización y siempre sostengo que estos 15 años nos da la posibilidad de decir que RACDES, es por ahora, una adolescente, que todavía necesita cuido para que no se desvíe de lo que nosotros hemos soñado para la organización”, afirmó Zulma Larín, directora ejecutiva RACDES.

“A sus 15 años todavía se está construyendo, y en esa medida todos y todas estamos llamados a cuidar esta organización. Y estamos agradecidos y agradecidas con la vida que nos ha dado la posibilidad de caminar juntos y también en estos 15 años es digno de reconocer que sí, se puede construir Organización Popular”, reiteró.

Everardo Piche, ambientalista y fundador de RACDES, manifestó que el trabajo que distingue a RACDES, es el que realizan con los liderazgos comunitarios con un enfoque mayormente de apoyo y adquisición del conocimiento, para evitar el asistencialismo.

“Creemos que otro mundo es posible y hemos venido formando liderazgos en diferentes puntos del país, a través de comités ambientales, como en la Zona Sur de Ahuachapán, San Francisco Menéndez, Tejutla, Guaymango, en Sonsonate en Cuisnahuat, en San Julián y ahora estamos haciendo un esfuerzo por crear un nuevo comité en Santa Catarina Masahuat, y en Santa Isabel Ishuatán”, señaló Piche.

Piche señaló que han realizado trabajo comunitario con los liderazgos de Tejutepeque Cabañas, en Mercedes Umaña y Berlín, Usulután y Nuevo Edén San Juan, San Miguel, en los cuales se estimula la “economía circular”, con las mujeres de las comunidades que consiste en crianza de pollos y gallinas y huertos caseros.

“Se están instalando incubadoras para algunos Comités de Mujeres, en donde desarrollan una economía circular, ya que con su crianza de pollos, gallinas y huevos, tienen alimentos para sus familias y pueden comercializar entre otras familias de la comunidad, sin necesidad de trabajar para granjas grandes”, indicó.

“La gente de las comunidades ahora cuentan con estos alimentos en su dieta a partir de este proyecto de las gallinas, junto a los huertos caseros que cuentan con legumbres producidos de forma agroecológica, o sea, sin agrotóxicos, es una comida sana”, agregó Piche.

En cuanto al conocimiento y menos asistencialismo, Piche explicó que RACDES, desde su inicio, ha apostado dentro de los proyectos a la formación del conocimiento en temas de medio ambiente como el rescate o la preservación de los bosques. Y distinguir que los proyectos extractivistas generan el deterioro de sus territorios, así como la agresión contra la alimentación de la población y la salud.

“Es muy importante para RACDES la educación, porque no pueden estarse buscando beneficios si la gente no comprende de que servirá este apoyo. Entonces, al lado del proyecto va la información y educación. Claro, está bien ser humanitario, pero no podemos convertirnos en asistencialistas, porque si vamos por el rescate de los más vulnerables, la educación y formación son fundamentales”, acotó.

“Otro aspecto importante de RACDES, que ha adquirido y puesto en práctica es la autonomía de los líderes y lideresas de las comunidades. No tenemos centralizado nada. Antes, desde las oficinas de San Salvador se coordina todo, se montaban eventos o generaba el apoyo económico, ahora hemos descentralizado toda esta parten y le hemos dado independencia a las comunidades a manejar los fondos”, sostuvo Piche.

Susana Castro, lideresa de la comunidad El Jícaro, de Mercedes Umaña, Usulután, afirmó que ha vivenciado su crecimiento personal y colectivo a través de los proyectos y capacitaciones que ha recibido de RACDES.

“Vivo en la zona oriental del país, y soy una mujer que siempre me he identificado con RACDES, por el trabajo que realizan en las comunidades y no sólo el trabajo ambiental, sino que otras iniciativas que han llevado a las comunidades para mejorar la vida de la mujeres y sus familias”, dijo Castro.

Para María Alicia Rivas, del caserío Nueva Esperanza, de la Zona Sur de Ahuachapán, consideró que el desarrollo del liderazgo de mujeres en la zona rural ha sido muy beneficioso para las comunidades.

“Soy fundadora de RACDES, y creo que al ser parte de este proceso ha sido para mí , una base fundamental porque todo parte desde las comunidades de base, y es una lucha permanente en el trabajo colectivo y de solidaridad, así como en la gestión de proyectos”, reiteró Rivas.

Zulma Larín agregó que RACDES era una organización que nació de un “proceso colectivo”, por tanto, era una red en donde sus integrantes tenían las “mismas responsabilidades”, sobre el funcionamiento, crecimiento y desarrollo de la organización.

“Todas las decisiones, las más difíciles son consultadas en los liderazgos, en sus territorios para no ser injustos con estas tomas de decisión. Aprendiendo a vivir y establecer procesos democráticos y desde organizaciones como RACDES que vienen desde abajo y de allí, su fortaleza por el consenso democrático”, puntualizó Larín.