Denuncian ante la ONU grave condición de salud de José Melara

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) denunció ante la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) la grave situación de salud y riesgo a la vida de José Melara, conocido como “Pepe”, coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quien desde el 31 de mayo que fue capturado no ha recibido atención médica integral por parte del Estado salvadoreño.

El pasado 5 de junio, la abogada Roxana Cardona, indicó que la salud de Melara había empeorado debido a la forma irregular que le están administrando los medicamentos, al estar detenido en las bartolinas conocidas como “El Penalito”, lo cual le ha provocado una descompensación; además, de tener una ulcera en el dedo gordo del pie y partes oscuras en la piel.

Debido a que el coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz es hipertenso y diabético, con una úlcera en el pie, es necesaria una atención adecuada, ya que de lo contrario significa un peligro a su vida.

Según UNIDEHC, los doctores encargados de las bartolinas de El Penalito se comprometieron para que cada jueves Melara recibiera el tratamiento, y no pierda el dedo debido a la ulcera en el pie, sin embargo, desde su detención no ha tenido la asistencia médica adecuada.

“En caso de que los procedimientos especiales decidieran las comunicaciones con los gobiernos y otros actores, tal como organizaciones intergubernamentales, negocios y compañías militares o de seguridad y las respuestas del gobierno en su caso, son confidenciales hasta que se publiquen en el Informe de comunicaciones ante el Consejo de Derechos Humanos”, señala la respuesta de la ONU.

Asimismo, el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) externó que, por el cuadro reciente del estado grave de salud de Atilio Montalvo, conocido como Salvador Guerra, dirigente de la ex guerrilla del FMLN, su corazón está debilitado y las posibilidades de tener otro infarto son altas.

Además, las condiciones de su entorno no son las adecuadas para asegurar que no contraiga infecciones, su alimentación y ciclo de sueño sea el adecuado y tenga vigilancia médica permanente, al no darle el tratamiento necesario con urgencia podría morir en manos de las autoridades.

Montalvo fue detenido bajo los cargos de terrorismo y rebelión contra el Estado junto a un grupo de otras personas, entre ellas, José Santos Melara. Su casa fue allanada la madrugada del 1º de junio en la cual fueron incautados solamente computadoras y algunos equipos tecnológicos.

Todo su historial y resúmenes médicos han sido entregados para constatar que no se encontraba en las capacidades de ejecutar los actos que se le imputaron a la hora de su detención. Hasta la fecha, la representación legal de Atilio Montalvo ha solicitado que se priorice su salud. Su detención sigue siendo arbitraria.

