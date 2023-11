Defensoría monitorea promociones y ofertas en comercios durante el “Viernes Negro ”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Defensoría del Consumidor (DC) continúa con con el plan de inspección del “Viernes negro”, a fin de vigilar las promociones y ofertas de los productos, bienes y servicios que se publicitan durante esta fecha. Los operativos se mantendrán a nivel nacional todo el fin de semana, se extenderán hasta el lunes 27 de noviembre, durante el denominado “Ciber Monday”.

El presidente de la DC, Ricardo Saalazar, detalló que el despliegue del Viernes Negro comprende amplio operativo de inspección en comercios de muebles, electrodomésticos, aparatos electrónicos, almacenes de ropa y calzado, así como en comercio electrónico, para proteger a los consumidores de las promociones, ofertas y publicidad engañosa o falsa durante esta temporada.

Los equipos de inspección buscan resguardar los derechos de las personas consumidoras con relación a las promociones y ofertas, precios a la vista, publicidad engañosa o falsa, entre otras disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor (LPC); evitar ventas a precio superior por compras con tarjeta de crédito, que prohíbe y sanciona la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito.

“Esta temporada de Viernes Negro, consulta la plataforma COMPARA, con más de 1,500 precios de productos como electrodomésticos, aparatos electrónicos y enseres del hogar. Evita engaños es tiempo de consultar precompra. defensoria.gob.sv/com”, sostuvo Salazar.

La Defensoría ha establecido puntos de atención al consumidor en los principales centros comerciales del país, para brindar apoyo jurídico en defensa de sus derechos ante un abuso o vulneración de sus derechos; también pueden contactarse al WhatsApp 7844-1482 o teléfono 910.

La institución presentó los resultados de una encuesta nacional, para identificar las preferencias y hábitos de consumo de los salvadoreños durante la temporada comercial del Viernes Negro, la cual reveló que 8 de cada 10 salvadoreños sabe de qué se trata el comercio de viernes negro; solo 3 de cada 10 planean comprar durante esta temporada.

Entre los motivos económicos para no comprar durante el Viernes Negro están, que el 26% de salvadoreños prefiere ahorrar; el 21% porque no tiene dinero; el 25% por mucha aglomeración, y el 25 % que las ofertas no son llamativas.

Según la encuesta, el 50% respondió que compraría tecnología y electrónica; el 49% ropa; el 46% calzado; 32 % accesorios personales; cosméticos el 30%; perfumería 27%; un 25 % electrodomésticos y 23% muebles, entre otros.

El 55% de los encuestados dijo que comprará de forma presencial en el establecimiento, mientras que el 29% combinará sus opciones entre visitar el establecimiento y comprar en línea; el 11% comprará en comercio electrónico, en contraste con el 18% que manifestó en 2022 que haría compras en línea.

Las compras presenciales se concentran principalmente en centros comerciales con el 79%, mientras que, el 30% en almacenes por departamentos.