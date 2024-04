DE PASEO POR CUBA LINDA

Quienes han escuchado la canción “Cuba que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más…” recordaran la belleza de las ciudades y de la campiña cubana, con nostalgia de volver a disfrutar y convivir, con personas consecuentes con la revolución cubana.

Pablo Gonzalez

Aconteció la oportunidad de acompañar a la XXIX Brigada de trabajo voluntario y solidaridad con Cuba, desarrollada del 21 de enero al 4 de febrero de este año 2024. Las rutas de viaje se están diversificando de nuevo, siendo a la fecha las siguientes, saliendo de El Salvador: pasando por México, pasando por Panamá y pasando por Miami. Los costos de los pasajes aéreo promedian los $700 y el pago de la brigada fue de $660. Este último costo incluye todos los traslados, hospedaje, alimentación y el acceso a los sitios visitados, descritos en el programa.

Luego del arribo, pasamos con personas muy amables, del Ministerio de Transporte Cubano, al salir de la terminal #3 del aeropuerto José Martí, de La Habana, nos esperaban representantes de Campamento Internacional Julio Antonio Mella, quienes nos llevaron al CIJAM, ubicado en el municipio Caimito, donde nos dieron la habitación, para luego ir al oasis llamado Piragua, para un refrescante mojito.

El programa de la brigada nos fue enviado con meses de anticipación, comprendió una serie de actividades muy variadas, en las provincias de Artemisa, La Habana, Villa Clara y Cienfuegos. Con base en el CIJAM, se cumplieron jornadas de tres horas por día, de trabajo voluntario en labores agrícolas, visitando cooperativas cercanas, la finalidad fue tomar consciencia del trabajo agrícola, para nosotros que pasamos la vida en otro tipo de trabajos, nos parece divertido, pero se piensa en las faenas del campesinado, que debe ser bien remunerado y tener una vida digna.

El principal objetivo de la brigada es contribuir a una mayor comprensión de la realidad cubana, particularmente en la nueva coyuntura que vive el país, para ello se asiste a conferencias dictadas por personas claves en el acontecer político y se sostienen reuniones con Comités para la Defensa de la Revolución (ver foto en el encabezado), FMC, CTC, UJC. Otro punto de análisis es el estado del bloqueo y la base naval de Guantánamo. En adición visitamos el Mausoleo de Artemisa, La Casa de La Amistad, El Centro Fidel castro, La Fragua Martiana, La Habana Vieja, el Complejo de museos militares Parque Morro – La Cabaña y la Comandancia del Che. Visitamos en Villa Clara el Complejo escultórico del Che y el Tren Blindado. Salimos para Cienfuegos y nos alojamos en el Hotel Rancho Luna, con sistema todo incluido, visitamos a sitios de interés en la ciudad e hicimos un recorrido turístico. El tiempo pasó demasiado veloz.

Sin embargo, nos ocurrió algo muy curioso, visitamos una farmacia en Cienfuegos, para adquirir algún medicamento, para un pequeño malestar de la garganta, la dependiente indico que no había extracto de “Yanten”, pero tenía pomos con extracto de eucalipto, a un costo de tres pesos cubanos ($0.02USD). Con una gran pena pagamos el medicamento, que claramente no tiene ese costo, mas aun siendo turistas, nos sentimos muy mal por la falta de trato diferenciado con los cubanos, debido a que los turistas tienen mayor capacidad de pago, por el nivel de ingresos y el costo tan alto de vida en nuestros países, que no subvencionan la salud, la educación y la canasta básica de alimentos. Pues bien, otra experiencia.