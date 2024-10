“De cabecera” (IV final). Por Caralvá

Caralvá

Los vocablos nombrados son del libro: La vida instrucciones de uso (La Vie Mode d´Emploi)/Georges Perec – Barcelona: Anagrama, 2015 Pág. 634. Es un documento esencial para los lectores que deseen una narrativa con detalles vitales de los personajes, Georges Perec no es un escritor muy conocido, pero contribuyó a una estructura diferente del idioma francés.

Georges Perec (París, 7 de marzo de 1936-Ivry-sur-Seine, 3 de marzo de 1982). Escribió novelas, obras de teatro, poemas, ensayos etc. libros ilustrados en colaboración con pintores, juegos verbales y lingüísticos. Fue miembro del grupo Oulipo desde 1967 hasta su muerte[1].

Acá las palabras finales: Parquet, cervelas, itifálico, siringa, zamarra, bernesa, filadiz, perinola, abigarrado, desflaca, zoco, zoco, bordj, Bal-à-Jo, casba, alaciana, cromito, sine die, bies, seleúcidas, cinamólogos, argátillos, caprimulgos, timnúnculus, crotenotarios, onocrófalos, estinfálidos, dorcadas, cemades, cinocéfalos, catasonos, taradas, uros, monopos, pélagos, cepes, nearos, esterios, cercopitecos, nusinos, bitures, ofirios, estrigios, grifos, tutú, aspidistra, oflag, hopalada, añagaza, camafeo, albornoz, pinchacirios, lampazo, bofe, gabarras, holoédricas, hemiédricas, raposear, acerba, tafilete, otaria, ujires, anodizado, escialítica, patinillos.

Los términos son un viaje a la dimensión fragmentaria de conceptos, quizás nos pertenecen como artefactos para (de)construir nuestro universo, el ejercicio de investigar palabras en los textos tiene efectos sorprendentes en cada lectura, puesto que una obra no termina en sí misma, se transforma por su contenido.

Estudiar las voces no es solo un ocio-cultura, es aplicación para muchas actividades cotidianas, de igual forma la precisión de las obras reposa en la descripción de cada momento en los autores.

Al llegar a este momento de estudio-rescate la obra se proyecta ampliada y enriquecida por otra lectura (paralela), similar al tiempo de edición, primera lectura, segunda lectura o múltiples interpretaciones en cada estudio personal; con esas voces se comprende la vigencia o no de libro, existen títulos que no fenecen, se vuelven objetos de culto.

George Perec en El Salvador

El ejercicio de la “circuncisión” de la “A” no fue una mutilación esporádica, su origen es una escuela francesa de la literatura experimental, por cierto lo leí en la Newsweek en mi época de exilio-estudio (años de formación); para más detalle la compré en la Librería Parnaso de Coyoacán… el experimento se realizó en francés e inglés (en inglés se suprimió a “e” más común, el autor fue Yeet, no recuerdo bien su apellido), nunca se realizó un experimento similar en castellano (la “a” es la más común) y durante un tiempo (no recuerdo si meses o durante años) pensé en ese concepto. Además, mis estudios de antropología sobre formas conceptuales (de un autor materialista) sobre el “concepto”, me ayudó a comprender mejor los conceptos idiomáticos, eso al menos para mí fue un signo de cambio que imprimió el Suplemento 3000, un sello distintivo. (Gracias por tolerar semejante experimento).

He investigado un poco y los datos referentes son: En inglés esta rama de la literatura la definen como: “Escritura contractada” que nosotros podríamos anotar en español: “Escritura concreta”, “Literatura Arte Combinatoria”. Algunos ubican esta rama como “inclasificable” … magnífico, así no somos parte del rebaño.

Esta rama de las letras aglutina a los siguientes esquemas: Lipogramas, Palindromes, Aliterativas, Acrósticos, Inversión de lipogramas, Anglish, Anagramas, Aleatorios, Poemas Univocales, Limitaciones de puntaciones, según la Wikipedia.

De tal manera en castellano no se realizó un experimento de supresión de la vocal “a” y ese fue el aporte en el Suplemento Cultural 3000 en 1990 durante varios meses, podríamos proclamar ese hallazgo en nuestras letras, al igual a las primeras formas de una escuela experimental que en Europa fue vanguardia.

Si esta condición no les provoca cierta sonrisa mefistofélica por el sentido premonitorio de aquella osadía, entonces, pueden reír a carcajadas… tienen mi permiso. Solo pensar que aquél humilde periódico tercer mundo publicó la estructura literaria de la mejor literatura de avanzada del mundo, es para caerse de espalda y compartir ese pequeño detalle con ustedes… y luego dicen que somos subdesarrollados…

Comprender la obra de Georges Perec o percibir la dificultad de suprimir la vocal “A” en idioma castellano me llevó a aceptar ese experimento en mi libro: EPILOGO DE LUZ EN EL NECRONOMICON.

Es un libro que reseña la narrativa de 1990, que podría reclamar los primeros cuentos sin el grafema “a” en su cuerpo narrativo, la ausencia de tan importante vocal expande el idioma español.

Así con esos detalles se inició mi libro.

Georges Perec fue miembro de la escuela OuLipo que propone una literatura que une lingüística, matemática y nuevas palabras al idioma, su obra la Disparition 1969 se escribió sin la vocal “e” la más usada en francés, en ingles también existe el Gadsby de Ernest Vincent (1939) en inglés sin la vocal “e”.

En Epílogo de Luz del Necronomicón la narrativa es casual en tiempos de guerra.

Tienen base histórica, son fotografías de vivencias y otros son juegos que invitan al lector a imaginar, con la creación de palabras inventadas.

Son cuentos independientes.

Algunas notas generales del primer relato:

Rerum et novus en latín significa en español: “y la nueva”.

Este cuento inauguró el suplemento 3000, existen en su cuerpo palabras inventadas, por ejemplo: “prehoy” que significa “ayer”, es parte del juego al suprimir la vocal “A”, pero al mismo tiempo. “lotus homo progresión” se traduciría como tomar un baño en progreso, pero esencialmente es limpiar el espíritu, abrir la mente. La palabra: Inicio-Fin remite al Alfa y Omega, pero ambas palabras tienen la vocal “A”, nótese que inició-fin se remite a una ecuación que puede ser aritmética o un diagrama de flujo informático, supera la referencia alfabética. Sitio-Pueblo es una palabra orientada a “nación”, pero sitio-pueblo es geográfico y puede contraerse o ampliarse, en todo caso es un proto-concepto puesto que ayuda a la referencia de la familia, el sitio-pueblo familia, Tutor-genético refiere a la herencia ancestral que tenemos en los genes, sustituye a padres, madres, abuelo que todas poseen la vocal “a”, pero amplia hacia el infinito la cadena de vida indoibérico refiere el mestizaje, palabra que no niega nuestro origen, mientras que mestizaje la oculta, también podría escribirse pipil-ibérico que connotaría gráficamente el protoconcepto. amazon.com/author/csarcaralv

Les dejo el enlace:

https://www.amazon.com/-/es/C%C3%A9sar-Alberto-Ram%C3%ADrez-Alvarenga/dp/9996108481

