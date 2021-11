Dan a conocer refugio para juventudes LGBTI en abandono

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Araíz de una cultura de opresión, diversofobia y conductas de violencia que indicen en las familias salvadoreñas, la Iglesia Anglicana dio a conocer el proyecto “Centro Anglicano para Juventudes LGBT+, Santa Marta, un refugio para juventudes LGBT+ en condiciones de abandono”.

Desde 2009, la Iglesia Anglicana ha desarrollado el Misterio de Diversidad Sexual y actualmente como seguimiento al proyecto el “Centro Anglicano”, uniendo a personas de la comunidad LGBT+ y personas aliadas a la comunidad con el objetivo de promover espacios libres de discriminación.

El obispo anglicano Juan Alvarado, dijo que el proyecto nace bajo la necesidad de dar a los jóvenes un lugar de esperanza y refugio, instando a las demás iglesias a que abran las puertas de sus templos sin distinción de orientación sexual, ya que la iglesia debe convertirse en constructora de reino de Dios y justicia, y “si se cierran las puertas estamos diciendo no a muchos sectores”, recalcó.

La reverenda Irma Guerra, mencionó que en sus inicios el ministerio fue conformado por personas expulsadas de otras iglesias por su orientación sexual y contribuir a un sector tan vulnerable, debido a eso nace la necesidad de crear el ministerio y optar por espacios donde se pueda dar acompañamiento pastoral y en oración, pero, sobre todo, esto significa dar una respuesta como iglesia a las personas que han sido expulsadas de sus hogares.

“La iglesia surge como la madre de todos los hijos e hijas de Dios, por ende, no podemos nosotros como iglesia anglicana rechazar a nadie”, agregó la reverenda Guerrero.

Mientras tanto, Joseph Russ, miembro de Centro Santa Marta, indicó que la iglesia anglicana es totalmente abierta a las personas de la diversidad sexual, pues creen que el pueblo de Dios es diverso, “las personas de la diversidad sexual son el pueblo de Dios, creemos que Dios es amor, y no amar al prójimo es no conocer a Dios”, enfatizó.

Según el director del Centro Anglicano para juventudes LGBT+, Eduardo Madrid, se presta asistencia en casos de emergencia, atención psicosocial, atención en crisis, empoderamiento de derechos y procesos en ayuda a una reubicación sostenible encaminado a romper un ciclo de violencia.

La iglesia anglicana reconoce la postura que otras entidades religiosas presentan, por tanto, la posición se refleja como exclusión y discriminación a la comunidad LGBT+ que como consecuencia expone a la población a ser expulsada de sus hogares, trata de personas, violencia pandilleril y violencia policial.

La Iglesia anglicana, junto al Centro de Santa Marta, hizo un llamado a las diversas iglesias a abrir las puertas des sus templos para que todos puedan entrar, pues de no ser así están diciendo no a muchos sectores, ya que “el no amar al prójimo es no amar a Dios”.