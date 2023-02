«Cristo ha venido, no a abolir, sino a llevar a la plenitud”: padre Carlos Campos

Samuel Amaya

La comunidad de la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador realizó su homilía este domingo afirmando que el deseo de Jesús no es solo respetar las acciones externas sobre los mandamientos, sino también el respeto de estas en lo interior, en los pensamientos de cada ser humano.

El catecismo de la iglesia católica ilumina para esclarecer cuál es el objetivo de Jesús, que sin duda alguna no es imponer más normas y tampoco obstaculizar la ley, señaló Campos.

“Muchas veces, la interpretación demasiado exegética de la ley en los tiempos de los fariseos era ´no matarás´ se reduce a ´no matarás´, ¿qué es lo que hace Jesús?, él no va no solamente a lo que podemos hacer de manera externa, sino que va a lo interno, a los deseos y pasiones desenfrenadas, así Cristo ha venido, no a abolir, sino a llevar a la plenitud”, destacó el sacerdote católico.

Campos recordó que el papa Francisco ha dicho que no se trata de matar con la acción con un arma blanca o de fuego “pero con tu lengua, con tus intenciones o tus deseos ¿cuánto daño podemos hacer?, cuestionó el prelado durante la homilía.