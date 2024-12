“Costos medioambientales siempre hay”, advierte Bukele ante posible reactivación de la minería

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente inconstitucional de la República, Nayib Bukele, reiteró que El Salvador es el único país en el mundo que no explota sus recursos, esto en referencia a la minería. En el mismo discurso, Bukele admitió que el impacto cero al medio ambiente no es posible, y que los “costos medioamientales siempre hay”.

Bukele dijo que si se quiere desarrollo se tiene que partir montañas. Dichas declaraciones las brindó cuando inauguró 21 kilómetros de carretera del Periférico Gerardo Barrios, en San Miguel, para ejecutar dicho proyecto, ejemplificó, se tuvo que partir montañas para montar la carretera.

Bukele se refirió, en cadena nacional, al tema de la minería y sobre su posible reinserción en este rubro. Dijo que “el impacto cero (al medio ambiente) no es posible”, por lo que con la minería también podría haber problemas medioambientales, pero el desarrollo que tendrían sería “significativo”.

“Pensemos un poquito: ¿No les parece un poco extraño que el único país del mundo que prohíbe la minería es El Salvador? Yo entendería si la mitad de los países prohibieran la minería y la otra mitad no, pero ningún país, ninguno, ni Guatemala que está a la par la prohíbe”, enfatizó el mandatario.

El jefe de Estado hizo alusión a otros países que realizan minería y explotación de otros recursos; en el caso de El Salvador, planteó que antes “venían las (empresas) mineras, se llevaban todo, pagaban un royality (derecho) basura, dejaban todo contaminado, tirado, lo hacían mal, el país no crecía económicamente, nadie se beneficiaba y nos dejaban la contaminación, pero las cosas se pueden hacer bien”, expresó el mandatario.

Bukele sostuvo que a diferencia de antes de la prohibición de la minería en El Salvador, se hará con la “tecnología de ahora y con los costos medioambientales bajos, costos medioambientales siempre hay, no hay nada que no tenga cero costo medioambiental. No sé si vieron esta carretera, pero yo vi un montón de montañas partidas en dos, y no hay forma pues, o no la hacemos; si queremos desarrollo tenemos que partir montañas”, adelantó el mandatario

“Esta carretera que hemos hecho en San Miguel ha partido montón de montañas, vean a los lados cuando transitan por ellas, vean como se han partido las montañas en dos, ¿ustedes creen que abajo en este asfalto (de la carretera) no había árboles?, los tuvimos que talar”, expresó Bukele.

“Entiendo que nos falta desarrollarnos como país, lo que no entiendo es que no queramos hacerlo”, continuó el mandatario en su discurso en San Miguel. Con esto, deja entrever que desde la Asamblea se derogaría la Ley de Prohibición de la Minería.

Nayib Bukele sostuvo que la huella de las minas en El Salvador es menos del 1% del territorio, “no es que a la par de mi casa, va a ver una mina, créame, si usted vive a la par de la mina, le van a comprar la casa en montón de dinero… Nadie se va a enojar por vivir a la par de la mina, porque le van a poder comprar la casa y hasta podría comprar 10 casas con ese dinero, los más beneficiados son los que viven a la par, de los posibles futuros proyectos mineros”.

La cantidad potencial de oro que tiene El Salvador es de 3 trillones de dólares, más de 8000 del Producto Interno Bruto (PIB), informó Bukele. “Eso solo oro, pero según nuestros estudios iniciales hemos encontrado metales de la cuarta revolución industrial, como litio, cobalto y níquel que sirven para baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable. Hemos encontrado tierras raras, que son utilizadas para la electrónica avanzada, turbinas eólicas y motores de vehículos eléctricos”.

Bukele externó que también han encontrado platino e iridio para producir hidrógeno y convertidores catalíticos. Han encontrado tántalo y titanio, para hacer materiales con resistencia al calor; renio y amnio, que da estabilidad a temperaturas extremas para lanzamientos espaciales; “y se han encontrado metales de la quinta revolución industrial, como galio y germanio, para electrónica de alta velocidad y chips de procesamiento de Inteligencia Artificial”.

“Nuestro pueblo confió en nosotros, en seguridad, no tanto en el Bitcoin, han confiado en nosotros en las otras reformas legales, judiciales, confíen en nosotros en esto y si lo hacemos mal nos castigan en las próximas elecciones, lo vamos a hacer bien”, advirtió Bukele.

Fue la semana pasada que Bukele mostró sus intenciones directas en reactivar la minería en El Salvador, prohibida desde el 2017, lo que Bukele tildó de “absurdo y tonto”.

Mientras tanto, las organizaciones sociales han mostrado su rechazo a la idea de Bukele. La iglesia católica también mostró su rechazo a derogar la ley que prohíbe la minería en El Salvador por los impactos medioambientales y para los ciudadanos.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...