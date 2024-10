Contratación de médicos extranjeros no resuelve problemas de fondo en Salud: COLMES

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante el anuncio del Ministerio de Salud de contratar médicos extranjeros para reforzar los servicios de salud pública en el país, el Colegio Médico de El Salvador (COLMES) rechazó la medida porque no resuelve los problemas de fondo en el sistema de Salud y va en contra de la dignidad del gremio.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano, destacó que en El Salvador existe un número suficiente de médicos formados en las universidades, y especialistas en diversas áreas de la medicina, el problema no radica en la falta de profesionales, sino en la distribución de estos, las condiciones laborales y salariales no son las adecuadas para que puedan hacer su labor en el sistema público de salud. “Reconocemos el esfuerzo y la dedicación de los médicos, quienes a lo largo de los años han demostrado su competencia y compromiso en la atención de la población, reafirmamos que cada uno de ellos están capacitado para cubrir las necesidades de la gente, siempre y cuando se les brinden las condiciones laborales adecuadas y los recursos necesarios”, sostuvo.

Asimismo, consideró que más allá de la contratación de médicos extranjeros, es urgente que el gobierno enfoque sus esfuerzos en fortalecer el sistema de salud mediante mejoras estructurales, como la inversión en equipos, infraestructura hospitalaria, disponibilidad de medicinas y condiciones laborales dignas para todos los trabajadores del sector salud.

El Colegio Médico solicitó un diálogo abierto y transparente con el Ministerio de Salud, para abordar este y otros temas relacionados con la mejora del sistema de salud, a fin de encontrar soluciones que beneficien tanto a los médicos como a la población salvadoreña.

Mientras tanto, el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), Rafael Aguirre, dijo que la decisión del Ministerio de Salud en buscar especialistas y subespecialistas en otros países, no es la solución completa, sino parte de la ella. “En ningún momento nos hemos pronunciado para decir que estamos en contra, tenemos muchos colegas de otros países muy buenos profesionales y médicos, pero han tenido que pasar por la rigurosa etapa de selección que debe pasar toda persona que va a ser seleccionada de fuera para poder ejercer la medicina aquí, y eso es lógica humana”, recalcó.

Según el secretario general del SIMETRISSS, en el país se cuenta con el número suficiente de especialistas y subespecialistas para poder cubrir la demanda, sin embargo, el problema no es un tema económico o salarial, sino que los médicos jubilados han sido maltratados, hay una sobresaturación de pacientes y falta de insumos médicos. “Queremos dejar claro que no nos oponemos a ninguna política de salud que tenga que ver con la mejora del sistema que tenemos, nos oponemos a que no haya diálogo, a que no se tomen las mejores medidas, a que se improvisen y se siga improvisando”, manifestó.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...