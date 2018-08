“Conciliación de intereses, más que justicia en caso Saca”: Hándal

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Jorge Schafik Hándal Vega, diputado y subcoordinador de la fracción legislativa del FMLN, calificó la decisión de la Fiscalía General de la República de establecer un proceso más corto mediante la aceptación de culpabilidad del expresidente de la República y del partido ARENA Elías Antonio Saca, y tres de sus funcionarios cercanos, como una conciliación de intereses más que de justicia.

El parlamentario, además, consideró que la FGR debería rechazar el acuerdo en el que se le reduce la pena de 30 a diez años al exmandatario bajo promesa de devolución de $25 millones por “simple moral”.

“Una cosa es establecer un proceso abreviado para evitar gastos al Estado, cuando la instancia acusadora tiene pleno conocimiento de las pruebas en contra del acusado, y este no tiene salida, este caso parece no ser de ese tipo, son más de $300 millones solo aparecen veinticinco y $7.1 a ARENA y el resto no se sabe qué pasó”, expuso Hándal Vega.

El legislador, asimismo, externó que la extinción de dominio de las propiedades del expresidente Saca no constituyen beneficios para la población y es mejor recuperar los fondos para que luego puedan invertirse en programas de salud, educación, construcción de infraestructura e inversión del Estado en generación de empleos.

“Ese pacto es el show al que nos tiene acostumbrados el fiscal que hace gran exposición de casos y al final los resultados son mínimos, habría que preguntarle qué tan fuertes eran las pruebas que se tenían, ya que son dos años de investigación y prórrogas”, criticó el diputado.

Hándal manifestó que a su juicio las pruebas con que la FGR respaldó la acusación en el caso Saca no eran suficientes y por ello respaldó el acuerdo. El político además consideró que esta conciliación puede ser una carta para la reelección del titular del fiscal general Douglas Meléndez.

“Esto más parece una conciliación de intereses, no justicia, una cosa es la justicia y otra el derecho”, sostuvo Hándal.

El subcoordinador de la fracción del FMLN recordó que la elección del fiscal general de la República está dispuesta para enero del próximo año y que si la actuación del funcionario en el proceso en cuestión se debe a asegurar una gestión más a la cabeza de la FGR significaría una burla para la población. Hándal aseguró que su partido no votará a favor de la continuidad del actual fiscal el próximo año, ya que su administración no tiene resultados concretos.

El diputado Juan José Martell, de Cambio Democrático (CD), lamentó el retardo en el proceso y la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de peculado y lavado de dinero del expresidente Elías Antonio Saca.

Y pese al reiterado argumento del ente fiscal sobre el “juicio abreviado” como un “mecanismo” que le permite la ley, Martell lo considera una debilidad en la capacidad de análisis.

“¿Cómo es posible que a casi dos años de estar detenido el expresidente Saca, todavía no se sepa el paradero o dónde están esos 300 millones de dólares, que con bombo y platillo se denunció que había robado? Y todo se termina en un arreglo de una condena mínima y una devolución de 20 o 30 millones, lo cual implicaría que la corrupción es uno de los mejores negocios en este país”, declaró.

Nadie está por encima de la ley, señala embajadora Manes

“No hacemos comentarios sobre un caso específico, en general, cuando el sistema de un país está funcionando y puede llevar casos adelante, incluyendo los más altos funcionarios de un país, es un mensaje claro que nadie está por encima de la ley”, expresó la embajadora de Estados Unidos en El Salvador Jean Manes.

La diplomática manifestó que esto es una señal importante para los funcionarios públicos, quienes tienen una alta responsabilidad para gerenciar bien los fondos del país.

“Esa es una buena señal y un logro para la Fiscalía”, dijo. A la vez expuso que continuarán apoyando las instituciones del país incluyendo la Fiscalía General de la República, una institución importante dentro de la Alianza para la Prosperidad.