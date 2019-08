CONAMYPE impulsa desarrollo de emprendimientos en el sector tecnológico

Oscar López

@Oscar_DCL

El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) Paul Steiner visitó a micros y pequeñas empresas del sector tecnológico, con el objetivo de conocer de primera mano las iniciativas del sector en el área de tecnología.

Uno de los emprendimientos visitados fue la empresa NJT Computadoras, dedicada a la creación de software especializado para la impresión de documentos legales (en hojas de protocolo), producto destinado especialmente a abogados y notarios.

Jaime Pérez Galdámez, emprendedor y propietario de la empresa comentó, que la iniciativa de crear software especializado para las necesidades de abogados y notarios surgió hace más de veinte años, sin embargo, por no contar con el apoyo necesario su idea de negocio no se desarrolló como lo esperaba. “Comenzamos a distribuir el software sin ninguna expectativa, el software fue evolucionando, creciendo y dando resultados, lastimosamente por no tener un buen modelo de negocios no estábamos aprovechando los recursos ni la calidad del producto y los ingresos que estaba produciendo”, afirmó Pérez Galdámez.

Steiner comentó que el propósito de la CONAMYPE es “apoyar y ayudar a profesionalizar los emprendimientos”, esto mediante capacitaciones a los micro y pequeños empresarios, con lo que se les enseña a crear un modelo de negocios que contribuya a desarrollar su iniciativa.

“Cuando un emprendedor comienza con una buena idea, la comienza a echar a andar, la comienza a crecer es cuando más apoyo necesita para poder hacerla crecer rápido, grande. La idea es que CONAMYPE esté a la par, desde el inicio apoyando la idea que se le ocurra hasta que comience a exportar y a utilizar los servicios de PROESA”, declaró Steiner.

El presidente de la CONAMYPE indicó que también están apoyando otros emprendimientos enfocados en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles, entre los que mencionó está una aplicación destinada a facilitar a una mujer gestante el registro del progreso de su embarazo y el control de sus citas médicas.

Steiner también visitó otros emprendimientos, entre ellos: Key Process S.A. de C.V., empresa creadora de un software administrativo, que incluye inventarios, facturación, costos, cuentas por cobrar y la administración en general de negocios.

Otro de los proyectos visitados fue Echo Technologies S.A. de C.V., empresa especializada en brindar servicios tecnológicos al sector aeronáutico.