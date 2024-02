Con victoria histórica ante EE.UU. México avanza como líder a los cuartos de final

Rebeca Henríquez

La primera edición de la Copa Oro W está en la recta final de la fase de grupos, y algunas selecciones han dado sorpresas y se proponen como favoritas a optar por el título de esta importante competencia del fútbol femenino de la región. El cuadro salvadoreño al filo de la eliminación cerrará la ronda este miércoles ante la selección de Paraguay.

El grupo A cerró la fase de grupos y la selección mexicana, de forma histórica finalizó con el liderato de la tabla, con siete puntos, dos victorias, un empate y de forma invicta al cerrar un marcador de 0 por 0 contra la selección de Argentina, luego venció a República Dominicana con un festín de goles de 0 a 8 y en el último encuentro ante Estados Unidos el equipo venció 0 a 2 a la selección de las barras y las estrellas.

El segundo clasificado del grupo A es Estados Unidos, con 7 puntos en total, dos victorias y una derrota que le propinó México.

El grupo B aún con un partido por disputar es liderado por Brasil, con dos victorias hasta el momento, contra la selección de Puerto Rico en el debut de 1-0 y luego contra Colombia 0 a 1, el equipo aún tiene pendiente el encuentro contra Panamá. La segunda selección de este grupo es el equipo colombiano que sumó una victoria y una derrota hasta la fecha.

El grupo C, donde se encuentra El Salvador, es liderado por Canadá, con seis puntos posibles, tras dos victorias contra la azul y blanco en el debut, luego de aquel 6-0 y con el 4 a 0 contra Paraguay en el segundo encuentro. El segundo equipo de este grupo es Costa Rica, con una victoria y una derrota.

La azul y blanco se encuentra a un paso de la eliminación al caer al sótano del grupo C, con 0 puntos y 2 derrotas, aún con un encuentro por disputar contra la selección de Paraguay este miércoles, a las 8:00 p.m., partido que según el técnico del combinado nacional Erick Acuña, el equipo luchará hasta donde sea posible por alcanzar el sueño de los cuartos de final.

Sin embargo, este cometido tiene muy pocas probabilidades tras el desarrollo que ha tenido el cuadro cuscatleco al caer por goleada tras la media docena de goles que le propinó Canadá y luego con el 2 a 0 ante la selección tica.

La fase de grupos de la competencia finalizará este miércoles 28 de febrero con los últimos dos encuentros del grupo C entre Canadá vs Costa Rica y Paraguay vs El Salvador.

La selección de Costa Rica tendría que vencer a Canadá o depender de lo que haga el Salvador ante Paraguay para pensar en un pase directo a la fase de cuartos de final, sin embargo, el equipo sudamericano demostró con el 0-1 ante la selección tica que puede conseguir su pase a la siguiente ronda como el segundo del grupo.