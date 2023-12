Comprender al populismo y el llamado al Custodio Armado

César Ramírez

@caralvasalvador

Se trata de ciencia y paciencia social para comprender el fenómeno llamado Populismo, un evento histórico que ha existido en Suramérica desde el Siglo XX, el cual se conjuga una serie de eventos sociológicos, políticos, militares, económicos que conducen a propuestas nacionales, muchas de esas variantes han sido motivo de ensayos por universidades e intelectuales, sus libros son clásicos.

Ahora en el Siglo XXI, nos encontramos en un nuevo entramado de reacomodos de las fuerzas sociales, económicas, militares (internacionales y nacional un nuevo concepto Plan de Control Territorial), un escenario inédito de los partidos políticos que emergen después del Acuerdo de Paz de 1992, es novedoso tanto por la caracterización del período, como la interpretación de la Constitución de 1983.

¿Será adecuado involucrar los intereses oligárquicos en el plano económico junto al populismo? ¿sectores sociales y populismo? ¿Fuerza Armada como juez máximo de la República? ¿Funciona la Constitución en la realidad nacional o es un Régimen ilegal e inconstitucional (De Facto)?

Me parece que el tema de la reelección ha agotado las reservas de la denuncia y por mayoría es inconstitucional, a pesar de los fanáticos y partidarios oficialistas; en ese contexto: ¿Qué sostiene entonces el edificio ilegal? … ¿La Fuerza Armada y las fuerzas de seguridad?… es paradójico el concepto. Si las elecciones validan el atropello de los valores de la República entonces nos encontramos con una “dictadura legal validada por la Asamblea Legislativa como el Martinato 1931-1934-1939-1944”, en consecuencia, se inicia otro largo proceso por el restablecimiento de orden constitucional, en esta saga por lo tanto los ¡golpes de Estado son legales!… y el hipotético caso de un Contragolpe de Estado (año 2023 o 2024 etc.) sería legal por restaurar la Constitución de 1983, en todo caso ese producto sería un Golpe Restaurador Constitucional, así el Ángel Custodio de la República mostraría su opinión separando el bien y el mal… una verdadera condición de surrealista.

Si no sucede viviremos la historia conocida durante décadas del siglo pasado, será una pena no conocer el desenlace de esa tragedia salvadoreña.

Los actores principales de este modelo son los económicos e institucionales en todas sus categorías, los cuales guardan un silencio estruendoso, aún recordamos la cruzada derechista contra las Reformas Agrarias, el grito anticomunista ante medidas democráticas, las campañas contra la Iglesia Católica, la Universidad Centroamericana, su accionar durante la guerra civil etc. pero ahora hace un par de años la Reforma de Pensiones movió la opinión pública para escuchar: “el robo del siglo” ahora todos los poderosos callan ¿será una situación indicadora de una nueva Alianza Económica con el populismo, “laissez faire, laissez passer”1 como un mantra cotidiano a sotto voce.

Los sectores populares organizados, las expresiones sindicales han sido minimizadas, además existen despidos injustificados, no es extraño encontrar denuncias internacionales sobre el tema, esta condición tiene entre otros motivos la masiva migración salvadoreña, la ausencia de movilidad social, economía inestable, la baja calidad educativa ¿o acaso un obrero, un campesino o un asalariado puede ascender una estabilidad capitalista? ¿Qué sucede con las comunidades del Bajo Lempa? ¿la persecución a periodistas? en conclusión muy parecido al estado fascista de los años treinta del siglo pasado en Alemania.

¿Ha terminado el ciclo revolucionario con todos sus valores?

Me parece que toda esta estrategia actual tiene como objetivo alejar todo proyecto revolucionario del poder y un Partido Político opositor, la destrucción de la izquierda favorece el nuevo modelo a impulsar, este modelo no es más que fórmulas antiguas: Expropiación de tierras para “modernizar zonas agrarias”, nacionalizar las propiedades estratégicas, impulsar un nacionalismo-tecnológico, incluso desnacionalizar (privatizar) áreas monopólicas del Estado, todo cubierto bajo una nueva Constitución que surgiría por una Asamblea Constituyente.

En conclusión, el populismo no cambia nada, quizás mantenerse en el poder por mucho tiempo, tal vez un nacionalismo ¿acaso un cambio económico con nueva moneda? Pero no hay un plan estratégico, al menos no se conoce.

Todo esto puede ser un delirio de estudios sociales, no obstante ¿existirá un último defensor de la Constitución?

amazon.com/author/csarcaralv

1. Comprender al populismo y el llamado al Custodio Armado