Complejo Educativo “Distrito Italia”, un proyecto académico e inclusión social

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

A una distancia de 22.2 kilómetros de la ciudad de San Salvador, en el desvío a Tonacatepeque, se encuentra la Urbanización Distrito Italia, escenario en el cual, un grupo de docentes y su comunidad estudiantil buscan alternativa a un modelo inclusivo de formación académica, que supere los prejuicios por el pasado, por la presencia de grupos pandilleriles en la zona.

El Complejo Educativo “Distrito Italia” está realizando un esfuerzo, junto a organizaciones sociales como Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, para dar paso a un concepto de educación de la enseñanza formal junto al estímulo de destrezas, habilidades y vocaciones de los estudiantes, a través de talleres y diplomados en ciencias, tecnología y artes plásticas.

Marta Elena Sandoval, subdirectora del Complejo Educativo “Distrito Italia”, del turno matutino, informó que reciben a 1, 253 alumnos diariamente, repartidos en jornadas matutinas que es el más nutrido, además del turno vespertino.

Es un centro escolar comprometido, que cuenta con más de 20 años de fundación, y que atiende la demanda estudiantil de niñez y adolescencia de este populoso sector habitacional.

Esta semana, junto a Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, montaron la Exposición Fotográfica sobre Memoria Histórica en el Complejo Educativo “Distrito Italia” , como parte de los aportes en materia de “Cultura de Paz”, que promueve la organización defensora de derechos humanos.

“La Exposición Fotográfica de Memoria Histórica y los Talleres de Derechos Humanos, en convenio con Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, ha tenido un impacto positivo. Es una ayuda enorme porque aquí hay niños que no sólo necesitan conocer su historia, también demandan la solución de problemas inmediatos y atención psicológica”, dijo Sandoval.

“Nosotros quisiéramos que estuviera más días acá (psicólogos) de Tutela Legal, si es posible todos los días de la semana para atender a nuestros alumnos. Porque junto al psicólogo (Walter Torres), nos hemos dado cuenta que hay mucho trabajo psicológico que hacer aquí, se necesita una atención emocional”, expresó Sandoval.

La problemática de la niñez y adolescencia, muchas veces se debe a “dificultades familiares”, que pueden ser económicas o emocionales, y se observan a nivel de tercer ciclo y bachillerato, consideró la subdirectora, aunque se necesitan mayor inversión económica para atender con mayor frecuencia al alumnado que tiene estos tipos de problemas, agregó.

“Hemos visto cambios en alumnos con problemas que necesitan urgente una terapia de manera frecuente. Sabemos de un grupo de alumnos -que ellos mismos- están lacerando sus manos o piernas, atentan contra ellos mismos, estos jóvenes necesitan ayuda”, expresó la educadora.

Algunos alumnos hablan con el psicólogo, de Tutela Legal MJH, y en la Unidad de Salud, con una licenciada en psicología, pero es difícil porque existe esa idea de que la salud mental no es importante. Algunos estudiantes nos han dicho que no necesitan esta atención, aunque les explicamos que la atención en salud mental no significa haber perdido la razón, manifestó Sandoval.

Talleres que estimulan habilidades y destrezas

Estos talleres se imparten a los estudiantes desde el segundo ciclo, en ellos aprenden a montar cultivos en huertos estudiantiles, otros en escultura, dibujo y pintura. Mientras, a los jóvenes de bachillerato se les imparten diplomados que pueden ser de cocina, mecánica automotriz, danza, y escultura, agregó la subdirectora Marta Sandoval.

Los alumnos han reaccionado positivamente, y es más, se logró que alumnos hayan intervenido algunos carros de docentes y otras personas, junto a su orientador académico, para que aprendan a resolver los problemas específicos de esos vehículos, o sea, aprender haciendo, agregó.

En cuanto a la Exposición Fotográfica de Tutela Legal MJH, Sandoval manifestó que con esta actividad buscaban sensibilizar y dar a conocer aspectos importantes de la historia del país.

En materia de Ciencias Sociales, queremos que conozcan de primera mano la historia, porque no es igual, sólo una clase académica, que tener acceso y observar fotografías que evidencian el pasado de este país, la violencia que vivió y las implicaciones que tuvo para las familias en ese momento, indicó.

“Tenemos otros diplomados de carpintería que también están funcionando muy bien, son grupos nutridos, en donde por afinidad y gustos los y las estudiantes escogen los talleres y diplomados. A los que vienen dos veces por semana, en las tardes si están en el turno matutino y en la mañana si es turno vesperino”, explicó Sandoval.

La Memoria Histórica agiliza la comprensión

Sara Ramírez Cordero, antropóloga de profesión, quien trabaja con Tutela Legal “MJH”, en la guía de la Exposición Fotográfica de la Memoria Histórica, señaló la importancia de la historia del país. No sólo por conocimiento académico de los fenómenos sociales, sino, también, para identificar elementos importantes que ocurrieron en el pasado y al parecer se están reproduciendo en el presente.

“La pregunta recurrente de los adolescentes y jóvenes ha sido, ¿Por qué los militares hicieron todas esas acciones violentas, cuando se suponía que tenían que cuidar al pueblo?, con las fotos de la masacre de El Mozote, así también, que si esto ocurrió en la década de los ochenta, les llama la atención que en la actualidad, aún sigan los militares en los pueblos”, explicó.

“Esta exposición fotográfica es importante no sólo para la Memoria Histórica, sino para agilizar en los estudiantes su comprensión de todos los elementos importantes de la historia del país, que si bien son violentos, sirve para que siendo ciudadanos puedan exigir la no repetición de este tipo de hechos nefastos”, consideró Ramírez.

Tutela Legal y la Cultura de Paz

Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal, “Dra. María Julia Hernández”, manifestó que la Exposición Fotográfica sobre Memoria Histórica, en el Complejo Educativo “Distrito Italia”, era una aporte a fomentar una Cultura de Paz en el país, que ha sufrido décadas de genocidios como la matanza de campesinos en 1932 o las masacres y desapariciones durante el conflicto armado y la violencia actual.

“Esta muestra fotográfica, que en breve retrata la historia de nuestro país, y sus diferentes etapas hasta obtener la paz (1992) , claro, fue una de las épocas más duras que tuvo El Salvador en el conflicto interno. Y lo tenemos, narrado por una testiga Rufina Amaya, de estos hechos aberrantes y abominables de la Masacre de El Mozote”, manifestó.

Lo importante es que los jóvenes se den cuenta que no todo de la propaganda política puede ser real o bueno, que tiene mucho que ver el análisis de nuestra historia, las cosas que han ocurrido y los errores cometidos en el abuso del poder total y que han afectado los derechos de los ciudadanos en distintas épocas, reseñó Mauricio.

De la misma forma, reiteró el compromiso de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” con el Complejo Educativo “Distrito Italia”, con quienes tienen varias décadas de venir trabajando, para una verdadera Cultura de Paz.

“Comenzamos a trabajar con este centro educativo, cuando Tutela Legal, trabajaba en el Arzobispado de San Salvador. Posteriormente, nosotros seguimos trabajando con ellos, porque sabemos de la importancia de conocimientos y sensibilización de las nuevas generaciones”, alegó.

“Estas poblaciones (estudiantiles) no son las mismas, nunca dejan de cambiar, van pasando cada cuanto y por esto siempre es necesario que se atiendan a las nuevas generaciones que van llegando y explicándoles sobre la historia del país, a fin del fomento de una verdadera Cultura de Paz, y claro el apoyo a otros talleres”, puntualizó Mauricio.