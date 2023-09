“Como entrenador no quiero ir al Mundial, quiero ganarlo, pero no puedo decir semejantes barbaridades”

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El director técnico de la selección nacional Rubén de la Barrera y el director deportivo Diogo Gama se refirieron en el programa radial La Tribu al hecho de que ir al Mundial no es un objetivo, sino un “sueño” del que dependen e influyen muchos aspectos actuales.

Tras el primer campamento que desarrolló el estratega de La Selecta, aseguró que el objetivo era relacionarse con los jugadores citados para tener un grado de reconocimiento. Ya que el seguimiento que realizó no fue suficiente para sentir que conoce al que está jugando por lo que esos días se ha acercado más a los seleccionados.

El técnico español destacó una peculiaridad dentro de los jugadores salvadoreños que es que los seleccionados no tienden a quejarse de el estado de los diferentes escenarios deportivos, pero que sí existe un mal estado de los mismo; sin embargo, “no vamos a pasar de un prado a jugar al Santiago Bernabéu a las 24 horas”, dijo.

El director de selecciones aclaró el aspecto de que llegar al mundial no es un objetivo trazado, porque más allá de ser un objeto, “es un sueño”, pero que la afición debe ser consciente donde estamos porque la realidad de los últimos 30 partidos La Selecta tuvo la capacidad de hacer siete lo que quiere decir que en los próximos 13 partidos tienen que ser 33 puntos para clasificar a la cita mundialista. “Lo que queremos es que la gente entienda que poco a poco es que ahora mismo la gasolina que tenemos en el tanque nos da para llegar al próximo partido, luego ya veremos si tenemos la capacidad, partido a partido, trabajo a trabajo, un día a la vez”, enfatizó Gama.

Para el portugués, llegar al mundial será una consecuencia de muchos factores, pero se debe decir que si no se logra no significa que no tuvieron éxito, porque si el jugador está mejor y si llegan a ser más competitivos y con la capacidad de llegar más lejos aunque no clasifiquen al mundial, están mejorando, por lo que agregó “vinimos para mejorar el fútbol salvadoreño y eso no pasa solo por llegar al mundial”.

En ese sentido, De la Barrera comentó: “Como entrenador no quiero ir al Mundial, quiero ganar el mundial, pero no puedo decir semejantes barbaridades. La gente quiere escuchar eso de mi parte, pero no lo voy a decir porque lo que se va a interpretar es que prometo ganar el Mundial”.

“Yo, para mi vida quiero ser campeón del mundo, campeón de Europa, y si no puedo lógicamente será competir de la mejor manera, y si no tenemos la capacidad para eso, el siguiente objetivo es participar porque es a lo máximo que se puede aspirar”, agregó el coruñés.

Gama dijo que el objetivo más lógico sería crear un ecosistema futbolístico no en este ciclo mundial, sino en el siguiente, tengamos la capacidad de competir para llegar al evento mundialista. Pero hay muchos factores en los que se debe trabajar.