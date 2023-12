Cómo comenzar una conversación inteligente en un servicio de citas en Internet

Ligar en Internet se ha vuelto muy popular y extremadamente cómodo para encontrar pareja, hacer amistad o simplemente chatear con gente interesante. Sin embargo, no todo el mundo sabe cómo empezar una conversación con alguien desconocido en Internet sin causar rechazo y negatividad.

La gran mayoría de los usuarios que conocen gente nueva en Internet comienzan sus chats con frases completamente vacías: “Hola, ¿cómo estás?”, “¿Qué haces?”, “¿De dónde eres?”, etc. Las preguntas vacías obtienen respuestas vacías, no conectan con la otra persona y no demuestran tu interés en ella. Por eso, necesitas olvidarte de estas frases y buscar otras formas de comenzar una conversación interesante si realmente estás buscando una relación.

Hoy vamos a hablar sobre cómo comenzar una conversación correctamente en Internet y sobre cómo interesar a la otra persona desde el primer momento.

Más creatividad y originalidad

Intenta ser original y sorprende gratamente a la otra persona desde el principio. Existen varias formas de hacerlo:

Envía un cumplido sobre una foto, nombre, afición u otro aspecto del perfil de la persona. Pero no exageres o digas algo inapropiado o intrusivo.

Haz preguntas interesantes y poco comunes: “¿Cuál es tu película favorita y por qué?”, “¿Qué harías si ganaras un millón de euros?”, “¿Cuál es la aventura más graciosa o extraña que has tenido en tu vida?”, etc.

Cuenta una historia sobre tu vida que sea extraña, poco corriente o simplemente interesante que te sorprendiera, te inspirara o simplemente te hiciera reír.

Esto es, tu tarea es demostrar que realmente quieres hablar sobre algo interesante con esa persona, que piensas que alguien con quien se puede tener una conversación y que quieres conocerla mejor. Esto es mucho mejor que intercambiar ‘frases estándar’ y tras un rato decir adiós y cambiar de persona para volver a tener el mismo diálogo en muchos aspectos.

Si quieres que tu conversación sea más animada y emotiva, usa chatroulettes

Mucha gente se siente más cómoda comunicándose a través de mensajes de texto en un chat. Esto es una realidad pero este formato de comunicación debe ser abandonado gradualmente. Los mensajes de texto no ayudan a desarrollar la relación. No ves a la persona y no puedes leer su estado de ánimo y sus emociones. También, chateando a través de mensajes de texto es muy difícil llevar el diálogo en la dirección correcta y es mucho más difícil desarrollar una relación de esta forma.

Por eso, te recomendamos que uses video chats. Este podría ser un video chat integrado en el servicio de citas que ya utilizas o un chatroulette para comunicarte con gente nueva:

CooMeet , un servicio cómodo y sencillo con bastante funcionalidad que ofrece un filtro de búsqueda de usuarios por sexo sin errores, gracias al cual puedes comunicarte con gente del sexo opuesto. Además, CooMeet tiene aplicaciones para móviles, un traductor de mensajes integrado para chatear con gente de otros países, moderación de usuarios y un servicio de soporte excelentes.

, un con bastante funcionalidad que ofrece un filtro de búsqueda de usuarios por sexo sin errores, gracias al cual puedes comunicarte con gente del sexo opuesto. Además, CooMeet tiene aplicaciones para móviles, un traductor de mensajes integrado para chatear con gente de otros países, moderación de usuarios y un servicio de soporte excelentes. Chat Alternative , un interesante chat roulette conocido por su diseño simple y minimalista. Puedes usar filtros de búsqueda por sexo, por localización y comunicarte a través de texto o video, lo que te sea más cómodo.

, un interesante chat roulette conocido por su diseño simple y minimalista. Puedes usar filtros de búsqueda por sexo, por localización y comunicarte a través de texto o video, lo que te sea más cómodo. Shagle , otro video chatroulette con filtro de búsqueda de usuarios por sexo y también por país. Shagle opera en más de 70 países, facilitándote encontrar a alguien fácilmente para chatear. Aquí puedes enviar regalos virtuales a otros usuarios para atraer su atención y sorprenderlos.

, otro video chatroulette con filtro de búsqueda de usuarios por sexo y también por país. Shagle opera en más de 70 países, facilitándote encontrar a alguien fácilmente para chatear. Aquí puedes enviar regalos virtuales a otros usuarios para atraer su atención y sorprenderlos. Tinychat, no es un chat roulette clásico sino más bien un servicio de streaming en el que puedes ver o hacer directos a muchos usuarios. También puedes encontrar directos de usuarios cerca de ti.

El chat roulette es un formato cómodo que te permite conocer a la otra persona más rápidamente y mejor, encontrar intereses en común, comunicarte casi como en la vida real, sin importar lo lejos que estés de la otra persona. Por eso, si por alguna razón has ignorado este formato de comunicación en Internet, te recomendamos que le pongas remedio cuanto antes. ¡Te gustará!

De qué temas puedes hablar con nuevos contactos en Internet y de qué temas no deberías hablar

En general, puedes hablar de casi cualquier tema que os interese tanto a ti como a la otra persona, pero podemos darte algunos consejos. Elige temas de conversación que sean:

Recientes. Por ejemplo, puedes hablar de los últimos sucesos en el mundo, cultura, deporte o ciencia, nuevas tendencias, memes o programas de televisión, planes para el futuro, etc.

Por ejemplo, puedes hablar de los últimos sucesos en el mundo, cultura, deporte o ciencia, nuevas tendencias, memes o programas de televisión, planes para el futuro, etc. Positivos y optimistas. Habla sobre tus aficiones, sueños, logros, viajes, libros favoritos, películas, música, etc.

Habla sobre tus aficiones, sueños, logros, viajes, libros favoritos, películas, música, etc. Neutrales. Habla sobre animales, naturaleza, lugares que has conocido o te gustaría conocer, etc.

Debes centrarte en temas de conversación que sean interesantes y apasionantes pero a su vez, no demasiado resonantes para no causar negatividad ni conducir a situaciones conflictivas. Por eso, es mejor no hablar sobre los siguientes temas con gente que no conoces bien:

Política, religión, igualdad de género, etc. No tengas prisa por preguntar a la otra persona sobre su opinión política, sus creencias religiosas o nacionalidad si no estás seguro de que están preparados para esas preguntas y quieren hablar sobre ello.

No tengas prisa por preguntar a la otra persona sobre su opinión política, sus creencias religiosas o nacionalidad si no estás seguro de que están preparados para esas preguntas y quieren hablar sobre ello. Problemas personales, quejas, historias negativas y otros temas de conversación deprimentes. No hay necesidad de comenzar una relación con negatividad y quejas sobre cualquier cosa. Las conversaciones de este tipo cansan y aburren. Tampoco debes hablar sobre exparejas, fracasos, problemas en el trabajo o en los estudios. Si no, la otra persona pensará que solo eres negativo. Piensa que ya tienen sus propios problemas y no desean tener los tuyos también.

No hay necesidad de comenzar una relación con negatividad y quejas sobre cualquier cosa. Las conversaciones de este tipo cansan y aburren. Tampoco debes hablar sobre exparejas, fracasos, problemas en el trabajo o en los estudios. Si no, la otra persona pensará que solo eres negativo. Piensa que ya tienen sus propios problemas y no desean tener los tuyos también. Insinuaciones sexuales, coqueteos intrusivos y cumplidos demasiado descarados. No deberías hablar sobre tus fantasías sexuales, pedir fotos íntimas, ofrecer sexo, etc. Estas conversaciones no te dejan en buen lugar y posiblemente acabes en la lista de usuarios bloqueados.

Intenta ser alguien simpático, sociable y agradable con el que cualquiera se pueda sentir cómodo en una conversación sobre cualquier tema. No seas maleducado y no humilles a la otra persona. Si no estás interesado o no te sientes cómodo, deja la conversación y sigue con tu vida. No hace falta arruinar tu estado de ánimo o el de la otra persona.

Y recuerda, lo más importante es pasar a la acción

Es inocente pensar que es suficiente con registrarte en una app de citas y automáticamente encontrar el amor. La búsqueda lleva tiempo, esfuerzo y experiencia. Si, puede ser difícil encontrar cosas en común al principio con gente nueva pero cuando ganas experiencia, es mucho más fácil. Entonces puedes crear diálogos interesantes con casi cualquiera.

No te olvides de que ligar en Internet con éxito depende sobre todo de ti y después de varios algoritmos y mecánicas para seleccionar usuarios a los que conocer en los servicios de citas. ¡Haz un esfuerzo y tendrás éxito!