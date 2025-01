Comerciantes de la Plaza de la Zacamil laboran con la incertidumbre del desalojo

Samuel Amaya

Un grupo de vendedores de la Plaza Zacamil se encuentran en zozobra, ya que se prevé que este día sean desalojados por la Alcaldía de San Salvador Centro, al menos así los comerciantes se encuentran laborando con la presencia del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

Pedro Álvarez, vendedor de la Plaza Municipal Zacamil, y vocero del grupo afectado, recordó que el 28 de noviembre de 2024 autoridades de la Alcaldía de San Salvador Centro llegaron con la intención de desalojarlos el 9 de diciembre.

“Ellos, haciendo el papel de buena gente, dijeron que nos daban hasta el 31 de diciembre”, comentó Álvarez. Además, quedaron de reunirse el 20 de diciembre, esto, luego de brindar una conferencia de prensa en la que denunciaron el desalojo. “Pero de esa fecha a acá, ellos no han aparecido”.

“Hoy lo que vemos es que aparece un montón de elementos del CAM, rodeando a la Plaza Municipal Zacamil, y nos están diciendo que, al parecer, en la tarde van a venir los señores delegados y viene supuestamente Maquinaria del MOP para desmantelar la plaza. Así que tenemos esa amenaza latente en este momento”, comentó Álvarez.

Es de aclarar que el espacio es propiedad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y se pretende desalojar para que el lugar sea parte del Proyecto de “embellecimiento” que ejecuta la comuna.

Álvarez informó que, en su momento, cuando los pretendieron desalojar, les dijeron que las opciones eran irse para el mercado de Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo.

“En esos mercados el comercio es bastante bajo (…) y nosotros no vamos a estorbarle a otros vendedores de esos lugares cuando las ventas en esos lugares son pocas. Ellos deducen que todos tenemos vehículos para movilizarnos de un distrito a otro. Así que mientras la solución para nosotros no sea aquí en el sector no estamos dispuestos a levantarnos de la plaza”, concluyó Álvarez.

Hasta el cierre de esta nota no se había efectuado un desalojo en la Placita de la Zacamil.

