COFOA exige explicación en retraso de elección de magistrados del TSE

“La elección más urgente es el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, por los límites de fechas, y ahora las dos son urgentes ya. Los diputados deben dar explicaciones al pueblo, a la ciudadanía, a la sociedad salvadoreña ¿Por qué están violentando la Constitución de la República?”, manifestó Alberto Velásquez Trujillo, director regional de Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA).

Un grupo de líderes comunitarios que integran la Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA/Fe en Acción), presentaron su petición a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, para exigir y advertir que la elección y nombramiento de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha caído en incumplimiento de la Constitución de la República, al mantener esta institución electoral en acefalía.

“Precisamente estamos entregando una carta a la Junta Directiva y a la Comisión Política, en donde externamos nuestra inconformidad y le señalamos a los legisladores que están violando la Constitución y lo han hecho desde el 31 de julio. Fecha cuando los diputados tuvieron que haber elegido a magistrados del Tribunal Supremo Electoral y no lo hicieron”, recalcó. De acuerdo con el proceso constitucional de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es a través de la presentación de “ternas” (3 candidatos). En su artículo 208 la Constitución define que el TSE estará integrado por 5 magistrados propietarios y 5 suplentes. Y que sus decisiones en materia electoral serán colegiadas.

“Son casi dos meses de una institución acéfala. Cuando sabemos que el TSE es importante para la democracia. Porque la democracia define un juego parejo e imparcial en el contexto de las elecciones”, indicó.

“Sabemos que el Tribunal Supremo Electoral no sólo trabaja en el tiempo de elecciones -como argumentan algunos diputados- que han dicho que no debemos estar preocupados por eso. Me parece que lo dijo el diputado Cardoza (PCN), que es una actitud muy irresponsable de su parte, es incorrecto”, consideró Velásquez.

El TSE también se encarga de actualizar el Padrón Electoral, ya sea en la depuración por la gente que fallece y la incorporación de las y los jóvenes que están llegando a sus 18 años de edad, que deben estar integrados al padrón electoral.

El órgano Legislativo, consideró Velásquez, no puede ignorar el artículo 131(ordinal 19 y 208) de la Constitución de la República, que aborda los principios de seguridad jurídica de esta institución.

“El TSE tiene un rol importante en el diseño institucional de nuestro país, el cual tiene deberes y obligaciones en todo momento, no sólo en los períodos electorales, por lo que se hace importante y urgente elegir magistrados”, dijo.

“Les estamos exigiendo a los diputados que respeten la Constitución de la República, que es la Carta Magna de nosotros. Y si la violentan así, pues, eso dará margen a que cualquiera quiera violentar la ley, eso no es correcto y estaríamos como país en un caos”, aseguró Velásquez.

Un órgano Legislativo congruente con sus obligaciones

Para el director de COFOA, los diputados no “pueden estar esperando” la proximidad de fechas de procesos electorales para retomar el tema de la elección de magistrados del TSE, y tampoco priorizar perfiles de aspirantes con “intereses bajo la manga”.

Sobre el proceso de selección: tres de los cinco magistrados y suplentes a elegir son propuestos por los partidos políticos que obtuvieron más votos en la última elección presidencial. Y los otros dos magistrados y sus suplentes provienen de ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Es obvio que hay intereses encontrados que no son correctos en la elección de estos magistrados y lo que nosotros buscamos es que, los funcionarios -en este caso- los magistrados que se elijan no se inclinen hacia ningún partido político, que sean personas honestas, serias y transparentes. Pedimos que personas verdaderamente con una calidad moral definida”, alegó.

“Y sí, creemos que nos hace falta mucho de este tipo de funcionarios que amen al país, que respeten las leyes y que se ajusten a los procesos como deben ser dentro de la ley electoral. Entonces, creo que ese perfil debe ser a personas muy honestas, imparciales y que jueguen limpio en los procesos eleccionarios”, sostuvo Velásquez.

Organizaciones exigen transparencia y respeto a la Constitución

COFOA, en sus petición de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sumó la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuya fecha de elección también está a punto de caducar.

“Nosotros como organizaciones esperamos que los diputados escuchen este clamor, hoy solo pudo venir un grupo de 500 líderes, no pudieron venir los 1 mil 500, que habíamos preparados porque adelantaron la fecha (sesión plenaria), somos ciudadanos que estamos muy conscientes de la importancia de esta elección del TSE y la CSJ”, argumentó Velásquez , “Ya sabemos como trabajan los diputados que hacen lo que quieren, o lo que se les ocurre por los intereses que están allí escondidos, solamente ellos decidirán cuándo van a tomar una decisión. Es lamentable que como pueblo no tengamos ese poder de exigirles su trabajo. Ellos harán lo que quieran cuando quieran, a la base y conveniencia de a quien apoyen”, puntualizó Velásquez.

