Clubes de Primera División subsisten con el apoyo de la diáspora: Samuel Gálvez, presidente de la liga

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Primera División de fútbol nacional de El Salvador presentó de forma oficial el calendario del torneo de Apertura 2023, que dará inicio este sábado 12 de agosto para finalizar el 17 de diciembre. A la misma vez detalló aspectos como el inicio del torneo femenino y el de las reservas, además, se habló del estado en el que se encuentran actualmente los clubes de la liga dorada.

Uno de los anuncios de la Primera División fue que el coronel Samuel Gálvez fungirá como presidente provisional de la liga, por los siguientes 5 meses, ante la ausencia de Pedro Hernández, o sea, hasta diciembre, fecha cuando se elegirá al nuevo presidente para los próximos dos años.

El directivo representa a CD Águila, y fue elegido con ocho votos favorables. Además, tiene antecedentes dentro del área, ya que en 2020 también estuvo al frente de la liga.

Sobre la actual situación de los doce equipos de la Primera División, dijo que están pasando por “momentos difíciles”, que la afición no ha respondido como debe de ser, y eso representa hasta cierto grado un nivel de dificultad, ya que hay equipos que están subsistiendo con el apoyo de la diáspora. Por ello tienen que buscar formas en que la afición llegue al estadio y hacer un proyecto y ser un “equipo” junto a las doce directivas.

Sobre el préstamo de jugadores a la selección mayor, el presidente aseguró que hay muchas críticas, pero que ellos conocen la obligación de prestarlos en las fechas FIFA, que aún no se ha hablado con el director deportivo, y que no podrán los equipos que están en la competencia de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Agregó que no es la idea de que crean que la primera está negativa de prestar a los jugadores.

Respecto a la liga femenina, mencionó que quieren profesionalizarla, y buscar más patrocinadores para que sea más competitiva, y para que de la misma forma de inicio el torneo oficial en el mes de septiembre. Mientras que las reservas darán inicio al torneo este sábado 12.

Gálvez agradeció al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) por el apoyo que ha dado a Primera División y espera que los sigan apoyando.

El acto inaugural del Apertura 2023 será en San Francisco Gotera, entre el partido de C.D. Fuerte San Francisco vs Alianza, el próximo domingo 13 de agosto a las 3:00 p.m.