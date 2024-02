Claudia Ortiz pide que se cuente voto por voto debido a los fallos en las JRV

Samuel Amaya

La diputada por el partido VAMOS dijo este lunes que ha habido “graves problemas e irregularidades” en el procesamiento de los resultados electorales. Por ello, es necesario contar voto por voto.

Ortiz afirmó que durante la madrugada de este lunes varias mesas electorales no tenían conexión a internet, así como falta de recursos para procesar los datos obtenidos de las elecciones presidenciales y legislativas realizadas este domingo.

“La gente no tenía computadoras, impresoras, incluso papel y, por lo tanto, hubo problemas muy graves para poder emitir actas. Finalmente, el Tribunal resuelve que se puede hacer el conteo a mano, cuando no estaba eso previsto. El sistema, incluso en modo contingencia, daba un error de duplicar votos; la gente en JRV ha sufrido un trato inhumano y degradante, el sentido de mantenerlos hasta altas horas de la noche sin poder siquiera avanzar un poco en ese procesamiento”, comentó Claudia Ortiz.

Justamente, el Tribunal Supremo Electoral ha estado bajo fuerte crítica debido al fracaso para procesar los resultados preliminares.

El instituto político sostuvo que “es gravísimo lo que está pasando”, por ello exigió al Tribunal Supremo Electoral que garantice que se cuente voto por voto y acta por acta, “porque en este momento, ya más de 12 horas de haber finalizado el cierre de los centros de votación y de haberse tratado de iniciar el conteo, no tenemos información alguna en el sitio web del TSE, no tenemos datos oficiales y las actas que hemos logrado recopilar, muchísimas hechas a mano porque no ha habido un sistema para poder hacerlo de forma ordenaba como se previó y por lo que se gastaron $70 millones para organizaciones estas elecciones”.