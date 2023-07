Claudia Ortiz enfatiza que la corrupción se debe combatir “venga de donde venga”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por el partido VAMOS, dijo que la corrupción debe combatirse y perseguirse “venga de donde venga”, esto tomando en cuenta a los señalados por el Departamento de Estado de EEUU en la Lista Engel y los que hace un año también fueron incluidos en ella por actos de corrupción. Varios funcionarios actuales fueron vinculados y no se actuó contra ellos.

La Lista Engel, según explicó la diputada opositora, es una lista que, al actualizarse, se puede ver evidencia según investigaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos; y esto confirma la información que ya dentro en el país se sabe sobre casos de corrupción.

Para la legisladora “la corrupción debe perseguirse venga de donde venga, aquí no se trata de que tu corrupto es mejor que mi corrupto o que el tuyo es peor que el mío, no, la corrupción hay que combatirla venga de donde venga y así como se han señalado también a funcionarios de la actual administración pues hay que investigarlos”.

Ortiz subrayó que se debe entrar en una lógica de combatir institucionalmente la corrupción, de generar prevención “y no solo buscar sancionar lo que ya existe, que hay que hacerlo para combatir la impunidad, pero también que existan los mecanismos para cerrarle espacios”.

Esos espacios son los que no se cierran y por el contrario se abren incluso dentro de la Asamblea Legislativa, justamente en ese órgano de Gobierno “se abren los espacios (a la corrupción) especialmente con tantas aprobaciones de leyes relacionadas a las compras públicas”.

“La corrupción hay que combatirla, investigarla y sancionarla, venga de donde venga, sobre todo, si está dentro de nuestra propia administración. Hay que dar muestras claras de que hay cero tolerancias”, agregó la legisladora.

Sin embargo, “vemos que hay un doble estándar, por un lado, se señala grandemente a quienes han sido funcionarios que han cometido corrupción en gobiernos anteriores, pero cuando hay un señalamiento en el gobierno actual se les protege, se les cambia de cargo, se les esconde del foco público y no se asume las consecuencias”, enfatizó.

En ese sentido, la parlamentaria destacó que de esa forma no se combate a la corrupción; “esa forma no nos va a permitir combatir la corrupción, hay que cerrarle espacios, no abrirlos más, como con tantas áreas de compras públicas que estamos teniendo aprobadas en la Asamblea Legislativa, que abre la posibilidad de que haya corrupción en los contratos de adquisición”.