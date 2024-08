Claudia Ortiz critica la opacidad de Junta Directiva de Asamblea

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, criticó, en el programa Encuentro con Julio Villagrán, la opacidad con la que trabaja la junta directiva de la Asamblea Legislativa sobre las asignaciones presupuestarias en el parlamento. La diputada de posición también explicó cómo la Junta Directiva le notificó, en un primer momento, que iba a tener un presupuesto de $20 mil para contratación de personal.

Ortiz mencionó que cuando se le notificó del presupuesto de 20 mil dólares en la Asamblea Legislativa estaba en la oficina del gerente de operaciones legislativa, “en una mesa me mostró un memorándum dirigido por una secretaria de la junta directiva, el que le notificaba el presupuesto para el ejercicio anual, que al dividirlo se componía de 20 mil dólares mensuales. Cuando me lo mostró y se lo pedí, me dijo que tenían instrucciones superiores de no entregarlo, y que no se le podía tomar foto, claramente hubo una violación de un debido proceso de notificación que fuera por escrito y de una manera legal y regular, ese acto es responsabilidad de la junta directiva”.

Esa notificación se dio el 8 de mayo. El 14 de mayo, la legisladora envió una propuesta de planilla de acuerdo con los $20 mil autorizados. En ese documento hizo la solicitud en el marco del presupuesto asignado para la consideración de la Junta Directiva. Según el art. 147 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), la única facultad de los jefes de grupo parlamentario es proponer.

“Aquí se ha dicho que quise engañar a la administración haciendo varias solicitudes. Pero como pueden ver, la carta va dirigida a la Junta Directiva (no a la administración de la A.L) para pedir que esa planilla sea autorizada. Y lo dieron por recibido”, informó Ortiz en el espacio de entrevista al mostrar el cuadro con los nombres, motos y cargos de los contratados para la fracción.

“Quien tiene la facultad de asignar presupuesto y de autorizar los nombramientos de los empleados de equipo de apoyo (a las fracciones) es la Junta Directiva. ¿Por qué en ese momento no dijeron “la planilla excede el presupuesto”?, porque no lo excedía. Porque un acuerdo lo autorizaba”, remarcó Ortiz.

La legisladora sostuvo que se ha dicho que hubo un “error administrativo”. Pero “¿por qué no quisieron mostrar ese memorando? Luego, la gente firmó contrato. Hay contratos firmados con el presidente de la Asamblea Legislativa. Y a la gente no la dejan tener una copia del contrato”.

El 5 de julio, en cadena nacional se informó que cada diputado (incluidos los de Nuevas Ideas) tenía asignado $14,500 mensuales para contratación de personal, situación que molestó a los salvadoreños. Fue entonces que se acordó entre el presidente inconstitucional de El Salvador, Nayib Bukele y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reducir el monto a $11 mil. Hasta la fecha los diputados de Nuevas Ideas no han revelado si ocuparán ese monto para la contratación de personal por cada diputado.

Lo que sí se reveló recientemente es que Nuevas Ideas tenía contratado a 450 empleados, entre ellos, videógrafos, fotógrafos, redactores, pero también a maquillistas, modelos y ex presentadoras de televisión. Algo que hizo molestar más a la opinión pública.

Entre tanto, Claudia Ortiz, concluyó que su fracción ha transparentado toda su planilla con nombres, salarios, cargos y funciones asignadas. De hecho, en el sitio web de la diputada se puede ver dicha información.

