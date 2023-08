Citados a comisión especial de desafuero no se encuentran en el país

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las personas citadas por la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, no se presentaron en la instancia legislativa para que brindaran sus posturas sobre supuestas trasferencias a familiares del legislador vinculado de presunto enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y activos. Según información de Migración, los ex empleados no se encuentran en el país.

Las personas que fueron citadas a declarar para este miércoles fueron Ana Lourdes Olmedo de Romero (esposa del diputado Romero), Lourdes Gabriela Romero de Marroquín (hija de Romero), Ricardo Alberto Gutiérrez Romero (excolaborador administrativo de ARENA), David Fernando Vaquerano (ex ordenanza de ARENA) y María de Jesús Guardado de López (exasesora); sin embargo, ninguno se presentó a la instancia legislativa. Solamente compareció Ana María Gertrudis Ortiz de Lemus (exasesora).

A estas personas los mandaron a citar por apremio, es decir, que la Policía Nacional Civil (PNC) acompañaría a las personas a la comisión. “Creo que hemos confundido algunos términos. De acuerdo al art. 217 del Código Procesal Penal, las personas serán acompañadas por la PNC a comparecer a esta comisión. No estamos metiendo preso a nadie”, comentó el fiscal de la Comisión, Giovanny Zaldaña. También, se hizo una solicitud enviada a las autoridades de Migración sobre el registro migratorio de las personas citadas que no comparecieron ante la comisión especial.

La parlamentaria Marcela Pineda sostuvo que más que una inasistencia, “es una ofensa al pueblo salvadoreño que la personas que esta fiscalía ha ofertado como pruebas piensen que este proceso de antejuicio no es real”.

“Las personas que nosotros citamos no han comparecido porque quieren que el proceso siga alargándose y al parecer solo el abogado defensor cree en la inocencia de su cliente. Ni la hija ni su esposa vinieron”, remarcó Zaldaña.

Los movimientos migratorios indican que Ana Lourdes Olmedo de Romero y Lourdes Gabriela Romero Olmedo, salieron del país el pasado 23 de agosto con destino a Guatemala, vía terrestre.

El último registro que se tiene de Ricardo Alberto Gutiérrez Romero es una salida hacia Estados Unidos, el 22 de abril de 2021, vía aérea. Mientras que David Fernando Vaquerano salió del país rumbo a Estados Unidos, el 6 de febrero de 2018, desde el Aeropuerto Internacional. Asimismo, la señora Ana María de Jesús Guardado López registra una última salida el 24 de agosto, por el Aeropuerto Internacional.

Con relación a los audios y los vídeos ofertados por la defensa, los diputados votan a favor de no admitirlos como pruebas en el proceso de antejuicio contra el legislador, por estar plasmados en una sentencia civil.

El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito.

A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años. La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó, presuntamente, más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,162.388.00 sin que él lograra justificarlos.