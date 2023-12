Cierre de casas de la cultura, ¿esas son las nuevas ideas?

Lourdes Argueta

Comisión Política FMLN

Cuando los invasores llegaron a América, impusieron sus normas, religión e impuestos, y despojaron a los pueblos de sus riquezas, se lucraron de la conquista, en la que según la historia, a nuestros aborígenes les ofrecían espejos y otras baratijas a cambio de oro, que desde su cosmovisión encontraban un alto valor ritual y un significado religioso; por lo tanto, probablemente fueron recibidos y considerados como objetos que podían ofrendar a sus dioses; pero para sus invasores eran instrumentos para engañarlos y que no se sumaran a la resistencia de quienes luchaban por sus tierras y demás recursos que les expropiaron.

En la actualidad, es difícil no relacionar dicha práctica embustera como rezagos que reproducen aquellos que buscan imponerse en el poder a toda costa, lo más lamentable es ver como se ensañan contra la cultura y la historia, mientras al pueblo le plantean superficialidades de un desarrollo que no se ve reflejado en los hogares de las familias salvadoreñas. La historia se repite en una época en la que mediante el consumo de información falsa, imágenes y audiovisuales manipulados tratan de imponer una felicidad artificial y ocultar los verdaderos pesares de la población.

La realidad es que nuestro país sigue sumergido en la desigualdad social, exclusión y marginación, y tener acceso a la historia y los conocimientos es clave para el desarrollo integral de los seres humanos, y también para comprender la necesidad de organizarnos y no permitir que ningún charlatán siga embaucando a este pueblo; por eso, desde el gobierno se empeñan en desconocer la historia e impedir que el pueblo tome consciencia desde donde viene la lucha por un país más justo.

Si bien es cierto recientemente ha sido inaugurada la Biblioteca Nacional de El Salvador, gracias a una donación del gobierno de la República Popular de China, como parte de una gestión realizada por el gobierno del FMLN en su último año de mandato, y miles de salvadoreños llegan con fin turístico a conocer la maravillosa obra, porque es así como el gobierno salvadoreño lo ha promocionado, como un sitio para realizar turismo, no así como un lugar para apostarle a la cultura y conocimiento. Por ahora los libros aún no están disponibles para los visitantes.

Además, semanas después de inaugurar la biblioteca con juegos de drones y luces artificiales en el cielo, el gobierno ha cerrado más de 15 casas de la cultura, con el argumento que no están contribuyendo a la educación de los jóvenes, pues según la ex Ministra de Cultura y actual diputada, Suecy Callejas, los encargados utilizan las casa para otras actividades. Lo cierto es que este año el gobierno no asignó fondos para talleres y congelaron el fondo de $2,000.00 que entregaban, según lo señalan empleados que además temen ser despedidos.

Recordemos que en julio de este año el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, Basilio Ayala, denunció confrontación de parte del viceministro de Cultura con la dirigencia del sindicato, y que no se les habían cumplido ninguna de las promesas realizadas por la ex ministra de Cultura y tampoco por la actual ministra, con la que mantenían una mesa de dialogo en la que los acuerdos se fueron desvaneciendo, al punto de desarmar el sindicato con el despido de 22 empleados, entre ellos los miembros de la Junta Directiva.

Los argumentos vertidos por el oficialismo hasta ahora indican que los cierres de las casas de la cultura continuaran y el temor de los empleados de ser despedidos, por lo tanto, se materializará. Ese mismo temor sufren muchos empleados de instituciones del Estado, lo cual llena de incertidumbre los hogares de muchas familias salvadoreña en esta época de navidad, teniendo en cuenta que en enero deben tener fondos para los gastos del inicio del año escolar. Al respecto, el gobierno solo guarda silencio.

La lucha desde la izquierda, por la emancipación popular, sabemos que tiene un alto componente cultural, y seguramente por años seguirá siendo un tema que debemos trabajar.

Mientras tanto, las fiestas de navidad y fin de año van opacando temas de gran interés para nuestro país, como la necesidad de contar con espacios para la juventud, el conocimiento y la cultura. Esperemos que la promesa de invertir en tecnología sea cierta y encausada a un uso correspondiente al desarrollo integral de la juventud.

Y como es tradición en nuestro país, siempre dejan para fin de año un tema muy importante para los salvadoreños, como es la aprobación del presupuesto general de la nación, por lo que aun cuando el ambiente navideño va creciendo y opacando temas de gran relevancia, es importante conocer si el presupuesto que aprobaran representa, al menos en materia de inversión, un buen indicativo para atender los problemas más sentidos.

Lo que hemos conocido al respecto, según información preliminar, es que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó este martes en favor de aprobar el presupuesto general de la nación para 2024, el cual asciende a $9,068.7 millones, y que el gobierno consiga fondos vía endeudamiento por $338.6 millones para cubrir la brecha presupuestaria.

Según la información conocida, vivienda tendrá una reducción de 54%, asignándole únicamente $10.3 millones, a diferencia 2023 que le asignaron $22.4 millones. Esto significa que el problema de adquisición de vivienda se podrá ir agravando, y es un tema de mucho interés para las y los salvadoreños, principalmente para jóvenes de reciente ingreso a la vida laboral. Es una situación que amerita ser atendida a profundidad.