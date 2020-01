CESTA recomienda al gobierno un manejo técnico del agua

Alma Vilches

Ante el mal olor y mal sabor del agua que en los últimos días la población salvadoreña ha recibido en sus hogares, el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, sugirió a los funcionarios tener un poco más de precaución en sus declaraciones, y manejar la problemática desde un enfoque técnico.

“El presidente debe exigirle a los ministros y funcionarios que dejen a los técnicos hablar, que no ponga a los políticos, si no saben lo que están diciendo. Si los técnicos dicen que han encontrado una determinada alga, uno comienza a buscar información para conocer hasta dónde llega el problema, esto debe manejarse más seriamente, pero no hay manejo técnico”, criticó Navarro.

Una de las recomendaciones del presidente del CESTA es que el gobierno tome muestras del agua y entregarlas a laboratorios o universidades para determinar el origen del color marrón, mal sabor y mal olor del vital líquido, a fin de sacar una respuesta, “pero decir que se puede tomar y no genera problemas, eso es demasiado irresponsable”, recalcó.