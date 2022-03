CESTA demanda equidad en la distribución del agua

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Durante el foro “El agua, una mirada desde las mujeres”, Silvia Quiroa, directora ejecutiva del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) señaló que la distribución del recurso hídrico debe ser equitativo, donde las mujeres tengan una participación con más fuerza y se tomen decisiones políticas encaminadas a generar el acceso de agua con calidad y suficiente, especialmente para este grupo poblacional.

Quiroa externó que el agua ha sido considerada históricamente como un bien en el cual las mujeres tienen un rol fundamental, entre el 14 y 20% del tiempo de este grupo de la población cuando no hay agua lo dedican a la búsqueda del líquido, eso obstaculiza el desarrollo y cumplimiento del derecho a la educación, un ambiente seguro, o hacer otras actividades recreativas; además, tiene algunos impactos cuando recorren grandes trayectos en búsqueda del agua, debido a que son víctimas de la inseguridad, agresiones físicas e incluso sexuales.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las niñas entre 5 y 14 años dedican un 40% más de tiempo, o 160 millones de horas más que los niños de su edad, en tareas domésticas no remuneradas, como recolección de agua y leña.

El consumo anual del agua en el país, actualmente ronda los 1.884,4 millones de metros cúbicos, de los cuales el 50.5% es utilizado por la agricultura, 30.6% para el uso doméstico, 13.2% destinada al área energética, 3.7% en el sector industria, un 1.7% para el área acuícola, y un 0.03% para el rubro turístico.

Se pronostica que del uso total del agua disponible para el año 2025, el uso de agua para riego se incrementará en 1.152.52 millones de metros cúbicos, es decir 51.94%, superando en prioridad los otros usos del agua, principalmente al de consumo humano.

Cenia Noyola, participante del foro organizado por el CESTA, indicó que este tipo de actividades son importantes porque muchas personas en las comunidades, no logran asociar lo establecido entre una ley y la vivencia cotidiana de la falta de agua donde habitan. Asimismo, reiteró la necesidad de organizarse, trabajar en acciones específicas que fortalezcan los mantos acuíferos a fin de evitar la contaminación de los ríos y continuar reforestando las comunidades.“Las corporaciones nos traen grandes proyectos y se llevan nuestra agua porque la dirigen a esas colonias, nosotros que siempre hemos tenido agua ahora estamos sufriendo y recorrer grandes distancias para encontrar un poquito de agua que se pueda tomar y por lo menos no nos haga daño en ese momento. En 2009 hubo una comunidad indígena se estaba muriendo de hambre y sed, porque no había agua apta para el consumo y no podían seguir produciendo”, sostuvo.

La “Propuesta de recomendaciones para la elaboración e implementación de una política nacional de agua”, preparada por CESTA-MOVIAC plantea que es prioridad establecer acceso y calidad del agua con equidad, participación de la sociedad civil en la gestión del agua, protección y rehabilitación de cuencas, zonas de amortiguamiento y recarga acuífera y ecosistemas, y sustentabilidad del agua en todos sus usos.

De acuerdo, a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), El Salvador registra una pérdida de agua del 49.1% debido al deterioro y desperfectos de las redes de distribución, conexiones ilegales y robo de agua en hidrantes, entre otras variables. Asimismo, el Informe de Calidad de Agua de los Ríos en El Salvador elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2017, reveló que un 68% del agua se encuentra contaminada, por tanto, representa un peligro para la vida en el planeta.

Al foro asistieron mujeres dedicadas a la agroecología, quienes expusieron los productos cosechados sin químicos y de forma natural, cuyas prácticas de siembra son amigables con el medio ambiente.