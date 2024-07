CD Titán podría llegar a Primera al comprar categoría de Jocoro

Rebeca Henríquez

El presidente del Club Deportivo Titán, actual subcampeón de la Segunda División de El Salvador, confirmó que llegaron a un acuerdo verbal con la directiva de Jocoro Fútbol Club para comprar la categoría. Sin embargo, agregó que cerrarán el trámite solo sí la directiva del cuadro fogonero comprueba no tener deudas económicas.

William García, presidente del equipo de Texistepeque, equipo que hace algunos días se convirtió en el actual subcampeón nacional de la Segunda División del fútbol salvadoreño, confirmó a Tigo Sport Digital que han mantenido conversaciones con el club de Morazán para poder adquirir la categoría a partir de la próxima temporada.

“Desde el jueves en la noche tenemos un acuerdo verbal con Jocoro, pero simplemente es un acuerdo verbal. Nada seguro todavía porque ellos tienen deudas económicas. Mientras ellos no me den una prueba de solvencia económica no hay nada. Hay rumores de que probablemente pronto solventen esa situación. Por el momento solo tenemos un acuerdo verbal”, afirmó el dirigente de los titanes.

Se supo que en el acuerdo que sostuvo el presidente de titán y Leonel Hernández, actual presidente de Jocoro, se pretende que el actual subcampeón de la Segunda División manejará los próximos dos años la categoría del equipo fogonero con una cláusula que le podría permitir alargar una temporada más. Es de recordar que, el cuadro sonsonateco revalidó su título como subcampeón de la categoría el pasado domingo 30 de junio al caer 4-3 en la tanda de penales, en la finalísima contra Cacahuatique, equipo migueleño que se convirtió en el ascendido a la primera. En la final del 30 de junio entre el equipo migueleño y el cuadro sonsonateco, el presidente de Titán, William García, mencionó que se retiraría con un mal pesar tras haber quedado a dos penales de diferencia para lograr el ascenso a la primera, lo que habría dado continuidad a su carrera.

“Dos finalísimas consecutivas que perdemos en penales, estuvimos a dos penales de estar en primera división que es donde yo quería estar”, mencionó.

