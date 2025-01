Casi mitad de brasileños opina que Trump impactaría en elecciones

TeleSUR

Según la encuesta del instituto Real Time Big Data, además, el 51 por ciento cree que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva tendrá dificultades en las relaciones personales con Trump por la posición ideológica de cada uno.

El estudio escuchó a mil 500 personas de las cinco regiones del gigante sudamericano. El margen de error es de tres puntos porcentuales, más o menos, y el nivel de confianza es del 95 por ciento.

Ante la pregunta: ¿usted cree que por ser de líneas ideológicas diferentes, Lula y Trump tendrán dificultades en las relaciones personales y esto puede ser perjudicial para la relación Brasil-Estados Unidos?, el 51 por ciento dijo si, un 32 no y un 17 no sabe o no respondió.

Sobre si la toma de posesión de Trump puede tener influencia en la derecha en las elecciones presidenciales de Brasil en 2026, un 44 por ciento confesó que sí, un 21 no y un 35 no sabe o no respondió.

Acerca de que si el Gobierno del republicano será beneficioso para Brasil, un 41 por ciento afirmó que sí, un 40 no y un 19 que no está al tanto o no supo.

Respecto a la victoria de Trump en las elecciones del país norteño, un 41 por ciento expresó que la reconoce, un que no le gusta y 22 manifestó no saber o no respondió.

En relación con la imagen del político estadounidense, un 34 por ciento indicó que la comparte, un 17 se manifestó neutral, un 32 que la percibe negativa y un 17 no sabe o calló.

Con relación a si Trump puede ser importante para resolver los principales conflictos que enfrenta el mundo actualmente, un 48 por ciento de los brasileños expuso que sí, un 38 que no y un 14 que no está al corriente o enmudeció.

