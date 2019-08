¡Campeonas del corazón!

Santiago Leiva

El camino a Qatar para la selección femenina de fútbol playa de El Salvador se volvió barro y arena movediza desde la derrota ante Estados Unidos.

Por ello, lo que quedaba hoy era cerrar la participación con honores, pero tampoco se pudo: las “jaibitas” enfrentaron a un México con mayor oficio y más trabajado.

Eso sí, el representativo charro tuvo que sudar sangre sobre la arena para doblegar a un combinado azul que, con más trabajo, dará de que hablar.

Las mexicanas se pusieron en ventaja con un tanto de Fátima Leyva, pero el festejo les duró muy poco, ya que minutos después Marisa González puso cartones de 1-1, y luego Fátima Pérez puso arriba a El Salvador para irse en ventaja al descanso 2-1.

El segundo periodo también se jugó de tú a tú, pero a las “jaibitas” no solo les faltó suerte, si no también puntería frente al marco. El balón saludó varías veces la meta rival, incluso rosó el poste, pero no quiso entrar.

México, por el contrario, si aprovechó las ocasiones: Esli Sánchez se encargó de decretar el 2-2 y después Daniela Paulin, desde su propia portería, venció a Elvia Marisol, la meta suplente.

Los 12 minutos finales fueron un calco del segundo acto. El Salvador se chocó con los postes y México aprovechó de larga distancia. Fue Karla Pérez quien se encargó de incrementar el marcador a 2-4.

Luego reapareció Paulin con el 2-5 y remató Leyva con el definitivo 2-6 que les dio la clasificación a los Juegos Mundiales de Playa Qatar.