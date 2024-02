Cambio de fórmula para asignar diputados afecta en menos representación para la ciudadanía

Alma Vilches

“Con la mayoría de diputados por un solo partido, se concentra el poder y la ciudadanía se queda sin representación, quienes perdieron con el cambio de fórmula para asignar escaños son los ciudadanos. Esa verdad le molesta al oficialismo, al que no le importó vulnerar derechos con tal de tener más poder”, aseguró la abogada y experta electoral, Ruth Eleonora López.

López enfatizó que con el cambio de fórmula para determinar los escaños legislativos se da una sobrerrepresentación, es decir, a un partido se le otorga más de lo que le toca, por lo cual, ahora habrá menos representación y pluralismo de otras institutos políticos, que son dos principios básicos e importantes de la Constitución.

Los ciudadanos también perdieron, consideró López, cuando asignaron como electores a los salvadoreños en el exterior a un departamento al cual no pertenecen. Los hermanos salvadoreños del exterior tienen derecho a votar, el problema es cómo se les utiliza para cargar artificialmente una circunscripción electoral, que en este caso es San Salvador, el departamento con más diputados.

“Esta reforma es inconstitucional, porque teníamos la fórmula más proporcional que garantizaba más pluralidad; la nueva fórmula es menos proporcional y plural, implica que varios partidos políticos no solo el FMLN, sino GANA no tuvieron una representación legislativa”, agregó López.

En el caso del partido Nuestro tiempo y CD tendrían que ser cancelados, porque no alcanzaron los 50,000 votos u obtener un diputado, el FMLN no desaparece porque logró más de 50,000 votos, pero no tiene representación legislativa.

A criterio de organizaciones sociales, partidos de oposición y gran parte de la población, las elecciones de 2024 están plagadas de irregularidades sistemáticas que han llevado a expertos electorales a exigir su anulación y repetición. La manipulación es tan evidente que incluso el gobierno parece normalizarla, generando una profunda desconfianza en el proceso electoral del próximo 3 de marzo.