Cámara rechaza petición de FGR de recusar a juez  1° de Instrucción

La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro declaró sin lugar la recusación interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) de separar al juez, Lic. Carlos Ernesto Calderón Alfaro, de conocer el caso contra el exalcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Ayala y nueve imputados por supuesto “adelanto de criterio”, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

La Fiscalía, en su recusación, argumentó “que el pasado 03 de junio del presente año se había señalado para la declaración anticipada del testigo con régimen de protección clave “sábado” y que el juez Instructor había adelantado criterio sobre la veracidad del testimonio del testigo protegido, antes de escuchar su declaración.

Sin embargo, el juzgador en esa ocasión previno a los agentes fiscales no tergiversar lo ocurrido, pues la intención de convocar a las partes fue exclusivamente para delimitar el orden y la forma en que se desarrollaría el acto procesal… lo que no implica una opinión de fondo… no hubo adelanto de criterio sobre la veracidad del testimonio de la víctima con régimen de protección clave sábado, menos aún; una reunión extrajudicial”, argumentó el juzgador en esa ocasión cuando se iba a instalar el anticipo de prueba.