“Calleja no conecta con nadie”: Gerardo Awad, exprecandidato de ARENA

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El exprecandidato a la presidencia de la República por el partido ARENA, Gerardo Awad, criticó fuertemente la fórmula presidencial del partido de derecha y señaló que no tienen posibilidades de ganar los comicios del próximo año debido a que no representan a los areneros.

Awad dijo que Carlos Calleja “no conecta con nadie” y que “nadie le hace caso” a los lugares que va, además que no genera entusiasmo y la gente no le entiende lo que dice. Igual ocurre con la candidata a la vicepresidencia, Carmen Aída Lazo, quien puede ser muy buena como profesional de la economía, pero no lo es como política, y teniendo en cuenta las debilidades del candidato presidencial, debería ser una figura más carismática que entusiasme a la población, afirmó.

“Se tiene un candidato presidencial que no puede hablar bien, que cuando llega a un mitin nadie le hace caso porque no tiene presencia, que cuando habla en un mitin la gente no le entiende, que él no tiene una conexión firme con la gente del partido, peor con gente que no es del partido, él no conecta con nadie”, afirmó.

Awad consideró que Calleja es el “peor candidato presidencial en la historia” de ARENA y que su compañera de fórmula tampoco le suma votos, pues si bien podría funcionar como viceministra de Economía, de Hacienda o de asesora económica, no es lo mismo competir por la vicepresidencia donde se necesita más que conocimiento técnico cuando el candidato no tiene carisma.

“Me da pena ajena cuando lo veo hablar, entonces, ¿qué haría un asesor ante un mal candidato presidencial que se traba para hablar, que no le entiende el pueblo, que cuando llega nadie le hace caso? Pongamos a un vicepresidente o a una vicepresidenta que le sume lo que él no puede, dinámica, que logre conectar con el votante, que cuando dé un discurso la gente la escuche”, afirmó. El excompetidor por la candidatura presidencial dijo que ni Calleja ni Lazo representan al partido y que ambos le fueron impuestos a la base arenera. En el caso de la candidata a vicepresidenta, la intención era que fuera parte de la fórmula arenera, pero como por estatuto no podía entrar por esa vía, fue inscrita como integrante del PCN, uno de los cuatro partidos integrantes de la alianza presidencial de derecha integrada además por ARENA, PDC y DS.

“Si se le pregunta a la gente del PCN, están molestos, arrepentidos de haber hecho esa alianza, ya saben que van a perder las elecciones, mucha gente en ARENA, muchos asesores ya saben que se van a perder las elecciones. Les dije desde el principio que se pusiera como candidata a alguien del partido”, dijo el excontendiente de Calleja.

El arenero espera que sus críticas contra la dirigencia y la fórmula presidencial arenera no generen represalias en su contra y terminen sacándolo del instituto político.