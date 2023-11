Bukele, “Crook” y los encarcelados inocentes

Por Leonel Herrera*

“ARENA y el FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo”. Mil veces malditos”, escribió en su cuenta de Twitter (ahora X), el presidente Nayib Bukele, el 1o. de febrero de 2020, a las 8:48 de la noche, refiriéndose a las negociaciones y acuerdos que gobiernos anteriores mantuvieron en las pandillas.

La afirmación del presidente y hoy candidato inconstitucional para la reelección en 2024 resultó ser una expresión extremadamente hipócrita y cínica, pues acusaba a sus antecesores de pactar con las maras mientras él hacía lo mismo. Tal como ha revelado el periodismo investigativo, el gobierno de Bukele negociaba con las maras reducción de asesinatos y apoyo electoral para el partido Nuevas Ideas, a cambio de favores carcelarios y otros beneficios para los pandilleros y sus familias.

El semanario digital El Faro y otros medios alternativos han mostrado que Nayib Bukele negociaba con las maras desde que fue alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018, negociaciones que retomó cuando asumió como presidente de la república en junio de 2019.

El conocido caso de Elmer Canales Rivera, uno de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha-13, alias “Crook”, evidencia clara y contundentemente que el gobierno de Bukele pactó con las maras en forma aún más cobarde, miserable y criminal que los gobiernos anteriores.

(https://elfaro.net/es/202311/el_salvador/27145/estados-unidos-captura-a-crook-dos-anos-despues-de-su-liberacion-ilegal-por-el-gobierno-de-bukele)

La captura de “Crook” la semana pasada en México y su inmediata extradición hacia Estados Unidos confirma la tenebrosa historia contada por El Faro en mayo de 2022: Como parte de los acuerdos del gobierno de Bukele con las maras, “Crook” fue liberado en forma secreta e ilegal en noviembre de 2021, cuando le faltaba que cumplir 40 años de condena por homicidio, secuestro y otros delitos.

El referido medio digital publicó audios de Carlos Marroquín, director de Tejido Social del Ministerio de Gobernación, donde admite que él personalmente sacó a “Crook” de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca y lo condujo a Guatemala. El Faro también mostró que el jefe pandilleril fue alojado en un apartamento de lujo en San Salvador antes de ser llevado fuera del país.

La decisión del gobierno de Bukele de excarcelar ilegalmente a un criminal como “Crook” contrasta con su negativa de liberar a miles de personas inocentes detenidas durante el régimen de excepción, prorrogado recientemente por vigésima ocasión con el pretexto de combatir a las maras.

El Ministerio de Seguridad Pública admite que 7,000 personas han sido liberadas porque no se les pudo comprobar vínculos con pandillas; sin embargo, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) sostiene que no menos de 20,000 detenidos son inocentes. Entre éstos -incluso- hay varios que tienen orden judicial de excarcelación, pero la Dirección de Centros Penales se niega a cumplirlas.

A eso se suman las 200 personas que han muerto en prisión o en hospitales después de recibir golpizas mortales en las cárceles. Según el SJH, podría llegar a 500 la cantidad de muertos en las cárceles, entre asesinados y fallecidos por enfermedades, hambre y demás condiciones crueles, inhumanas y degradantes en los penales.

Entonces, ¿qué tipo de gobierno es éste que no tiene escrúpulos para liberar en forma ilegal a un tenebroso jefe pandilleril, mientras mantiene detenidos injustamente y en condiciones infrahumanas a miles de ciudadanos inocentes? Es obvio que estamos ante un gobierno que desprecia e irrespeta de la forma más extrema los principios básicos de legalidad, ética, dignidad y sentido común.

Por tanto, es urgente que la sociedad salvadoreña reflexione sobre semejante situación. ¿Hasta cuándo la población va a permitir este vergonzoso nivel de arbitrariedad, abusos e insultos contra la legalidad, los derechos y la inteligencia?

A quienes apoyan al gobierno y avalan el intento de reelección inconstitucional de Bukele, ¿les parece correcto liberar ilegalmente a un delincuente como “Crook” condenado por delitos graves y mantener en prisión a personas inocentes detenidas por una sospecha o una acusación falsa, por “ponerse nervioso” frente a un militar o policía, por ser pobre o tener apariencia humilde, por vivir en una zona marginal o simplemente para completar una cuota de detenciones?

Algo está muy mal en la mente y en el corazón de quienes no se escandalicen, no se indignen, ni se sientan ofendidos y que toleren esta barbarie. Habrá tocado fondo la sociedad salvadoreña si no se levanta contra esta barbarie.

*Periodista y activista social.