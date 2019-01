Autoridades hondureñas retienen 60 menores en caravana migrante hacia Estados Unidos

San Pedro Sula / AFP

Las autoridades de Honduras retuvieron el martes a 60 menores que viajaban en una nueva caravana migratoria que partió hacia Estados Unidos en busca del “sueño americano”, informó la vicecanciller Nelly Jeréz.

Indicó que los 60 menores fueron retenidos cuando intentaban cruzar hacia Guatemala por el punto fronterizo de Agua Caliente, noroeste, como parte de la “caravana irregular” que partió de la ciudad norteña de San Pedro Sula entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

La funcionaria agregó que en la caravana iban entre 800 y 1.000 personas.

“Para que un menor salga del país debe tener pasaporte vigente y en caso de no viajar con sus padres debe llevar autorización notariada”, explicó el subdirector de Migración, Carlos Cordero.

Una de las integrantes de la caravana, Saira Claros, 24, dijo a la AFP en Agua Caliente que las autoridades le impidieron salir con su hija de nueve meses por falta de documentos.

“No me dejan pasar porque me piden pasaporte o permiso del padre. Al papá lo mataron cuando (la niña) tenía cuatro meses”, lamentó.

“Quiero ir y trabajar (a Estados Unidos) para darle un futuro mejor a mi hija. En (Honduras) no hay trabajo, los niños sufren por falta de comida, cuando se me enferma mi hija no tengo para medicina, no tengo trabajo”, deploró.

Cientos de personas intentaron cruzar el martes la frontera con Guatemala, constató un fotógrafo de AFP. Fuentes policiales indicaron que unas 200 habían cruzado en las primeras horas del martes.

La jefa de la estatal Dirección de la Niñez y la Familia (DINAF) en el norte del país, Delmy Murcia, aseguró que la entidad recibió llamados de padres de familia alarmados porque desaparecieron hijos menores de 21 años que podrían haberse unido a la caravana.

Esta es la tercera caravana que sale desde Honduras luego de las que partieron en octubre pasado.

Según la embajada de Honduras en México, unos 2.500 hondureños de esas dos caravanas están en albergues en México y solo 3% tiene probabilidades de lograr asilo en Estados Unidos.

La cancillería hondureña estima que alrededor de 13.000 nacionales llegaron a México en los últimos meses, de los cuales 7.270 han retornado a su país voluntariamente al encontrar bloqueado el paso en la frontera con Estados Unidos, mientras que 11 murieron.