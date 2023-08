ASTIC considera como competencia operación del ferri

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Si bien el inicio de operaciones del ferri entre El Salvador y Costa Rica facilitaría el transporte de carga, la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC) consideró este proyecto como una competencia.

Según Raúl Alfaro, presidente de ASTIC, el “ferri es una competencia”, porque en este sector todos son competencia entre ellos mismos, además, el costo por exportaciones se elevarían de $1,400 hasta aproximadamente $2,200.

Los transportistas cuestionaron por qué el gobierno dice que el ferri es más económico, si en realidad es 65% más caro. Actualmente, un flete cuesta $1,500 como máximo. La parte terrestre es de $900 más $1,360 del ferri, en total es $2,300, por ello, lamentaron no haber sido consultados, ya que ASTIC representa el 85% del sector.

Aunque los transportistas de carga no están del todo conformes, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) considera que el ferri será de beneficio para los negocios y consumidores de la región. El primer viaje partió del Puerto La Unión, en El Salvador, con destino a Puerto Caldera, Costa Rica, tendrá dos frecuencias semanales, la embarcación cuenta con capacidad para transportar 100 vehículos de carga y hasta 200 personas.

“No hay garantías de que el ferri se tarde dos días hasta Costa Rica, porque si no reúne la cantidad de contenedores no saldrá en el momento, es mejor que los gobiernos de la región se unan para eliminar las fronteras, y que no retrasen las exportaciones, tal y como ocurre en la actualidad”, afirmó Alfaro.

Asimismo, dijo que en las fronteras los transportistas se tardan hasta 24 horas y les imponen tramitadores particulares, lo cual hace que pierdan tiempo e incurren en gastos, pues deben pagar hasta $30 por agilizar la entrega de los documentos.

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, reiteró que con una reducción de 18% en la tarifa como mínimo, y aproximadamente 80% en el tiempo de movilización, el servicio del ferri puede ayudar a la competitividad de las empresas en la región, estimulará las economías y propiciará la creación de empleos y más negocios.

Entre tanto, la titular del Ministerio de Economía (MINEC), María Luisa Hayem, manifestó que los productos salvadoreños con potencial de aprovechar el ferri en primera instancia están el papel, plástico, conservas de pescado y bienes orientados a la limpieza.

Las autoridades aseguraron que el primer viaje del ferri tardó 18 horas desde el puerto de La Unión, El Salvador, hasta puerto Caldera, Costa Rica, la carga que fue transportada en camiones llegó segura, al igual que los conductores y demás personal que viajó en el zarpe inaugural de la ruta.