Así han reaccionado las redes a las declaraciones del ex militar de Estados Unidos sobre la vida en otros planetas

Red Informativa Sol

La supuesta existencia de «naves y material biológico no humano» ha paralizado al mundo y en redes se lo han tomado con mucho humor. David Grusch, un miembro retirado del Departamento de Defensa encargado de analizar fenómenos aéreos inexplicables, declaró en el Congreso de Estados Unidos que el Gobierno mantiene en secreto los descubrimientos de objetos voladores no identificados.

Durante la audiencia pública, varios ex militares del Ejército aseguraron que el Pentágono habría llevado a cabo un programa ovni secreto durante «varias décadas». Bajo juramento, Grusch afirmó que se encontraron «restos biológicos» cuando examinaron una nave. Además, desveló que el país cuenta con un programa para analizar la supuesta tecnología extraterrestre con el que también se intentaría reproducir mediante la llamada ingeniería inversa.

Por su parte, el Pentágono desmintió que se estuviese ocultando “vehículos completos intactos y parcialmente intactos de origen no humano”. Un portavoz del Departamento de Defensa afirmó que los investigadores no habían descubierto «ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relacionados con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres».

Las redes se preparan para la «llegada de los alienígenas»

La noticia de la posible existencia de ovnis y extraterrestres estalló en las redes. Los usuarios de Twitter de todo el mundo mostraron su asombro por las revelaciones. Y es que la teoría de que hay vida fuera del planeta ha provocado siempre mucha controversia, además de ser un tema muy desarrollado en el cine.

Ahora que parece que los alienígenas no solo saldrían en películas de ciencia ficción, los internautas no han dudado en bromear sobre el descubrimiento y hacer memes en redes. Muchos han especulado con qué ocurriría si los extraterrestres aterrizaran en la Tierra. Ya hay más de uno que le fascina la idea de que descubran las redes sociales. Los montajes de esta posibilidad no han tardado en llegar.