Arzobispo Escobar Alas avala recientes medidas presidenciales

“Cuando el presidente (Nayib Bukele), ha dicho que hay que tomar control de toda esta situación (alza de precios de alimentos), a mí me parece justo, que se intervenga. No puede ser que la gente sufra por un abuso en los precios”, dijo el prelado católico en reacción a las últimas disposiciones del Ejecutivo, quien anunció que meterá prsos a los vendores que aumenten los precios a los productos.

“Hemos visto con preocupación como se han disparado últimamente los precios de las verduras y leí una declaración que hacían en Guatemala, de donde viene la verdura, que quizás es un 85% de lo que consumimos, y decían que ellos no le habían subido el precio a las verduras, eso significa que se le subió aquí en El Salvador”.

No obstante reconocer que existe un “encarecimiento a nivel mundial”, provocado por la guerra en Europa y los fenómenos climáticos, el Arzobispo Escobar Alas llamó a “ser solidarios y que con una conciencia humanitaria todos puedan salir adelante y no aprovecharse de esta situación”. Cualquier impacto natural o económico siempre repercute en las mayorías vulnerables.

El arzobispo declinó opinar sobre las aseveraciones que el mandatario escogió al anunciar su intervención en el control de los precios en el mercado, el pasado viernes 5 de julio, en cadena nacional.

“Voy a hacer un llamado como el que hicimos a las pandillas a inicios de 2019, que les dijimos paren de matar o no se quejen después, pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores de alimentos: paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después”. “Yo espero precios bajos mañana (sábado 6 de julio) o van a tener problemas”, advirtió el mandatario.

“A mí, lo que me mueve es el bien de las personas, ver que las personas pobres están en esa dificultad y en ese sentido si controlan lo de los precios sería justo. Porque si Guatemala dice que está vendiendo al mismo precio, pero aquí se ha disparado”, dijo.

“Me pareció oír al presidente (Nayib Bukele) que hay otros delitos, en fin, en eso no me meto, quedaría en las instituciones que le corresponde, como amonestarlos. Yo sólo digo que no se cometa injusticias, tampoco que se comentan injusticias a los vendedores si compran caro tienen derecho al porcentaje. Este es un tema de justicia para unos y otros, mi interés no va más allá de lo pastoral y el interés de la comunidad” subrayó Monseñor.

MINSAL, COLMEDES y el Dengue

Del mismo modo, el Arzobispo de San Salvado reaccionó sobre la ausencia del Colegio Médico en las acciones de nación para el control del brote de dengue en el país.

“El problema del dengue y que por qué no participa el Colegio Médico, yo no sé las razones y serán ellos, -pienso-, quienes deberán explicar su posición y pensaría que tienen razones para hacerlo, pero no voy a meterme, no los voy a juzgar ni meterme mucho menos. Que porqué otros están participando tampoco hasta allí no llega mi análisis. Sólo abogo por los niños que están muriendo para que no mueran más, esa es mi única preocupación”, alegó.

“Yo escuché que el señor presidente hablaba de que han comprado una buena cantidad de bombas para fumigar, dijo que 1, 200 o 1,300 , por allí y que habían muy pocas al principio, pero ahora ya tienen y están viniendo algunas más y que algunas las instalaron en helicópteros para obtener más efectividad, pues en horabuena”, puntualizó el Arzobispo Escobar Alas.

